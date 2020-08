Areszt za rozbój na nieletnim Data publikacji 13.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali mieszkańca Wrześni, który dopuścił się rozboju oraz kradzieży rozbójniczej na małoletnim. Dodatkowo mężczyzna działał w tak zwanej recydywie. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

10 sierpnia br. o godzinie 16:30 stawił się w Komendzie Powiatowej Policji we Wrześni ojciec pokrzywdzonego 15-latka, na którym nieznany mężczyzna najpierw dokonał rozboju, a następnie ukradł telefon. Do zdarzenia doszło godzinę wcześniej w Parku im. Dzieci Wrzesińskich.

Podczas rozmowy z policjantami 15-latek oświadczył, że podszedł do niego nieznany mu mężczyzna i zażądał wydania telefonu komórkowego. W wyniku krótkiej szarpaniny i uderzenia z głowy napastnik osiągnął swój cel. Zaczął uciekać w kierunku Osiedla Sławno, gdzie pokrzywdzony go dogonił. Niestety sprawca ponownie uderzył 15-latka, co spowodowało jego dezorientacje. Wynikiem tego były stłuczenia oraz obrażenia twarzy.

Zebranymi materiałami oraz rysopisem napastnika zajęli się policjanci z pionu kryminalnego. Po analizie wytypowali mężczyznę, który mógł dokonać tego rozboju. 11 sierpnia br. o godzinie 11:00 na ulicy Kościelnej we Wrześni nieumundurowani policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę.

Zatrzymanie nie odbyło się bez przeszkód. 22-latek podczas legitymowania zapytany co robił i gdzie był w czasie dokonanego rozboju, natychmiast podjął próbę ucieczki. Była ona nieudana, ponieważ po krótkim pościgu został on obezwładniony przez policjantów.

Materiały tej sprawy zostały poddane analizie przez Prokuratora Rejonowego we Wrześni, który postawił zatrzymanemu zarzut rozboju oraz kradzieży rozbójniczej. Są jeszcze dodatkowe wątki tego tematu, ponieważ 22-letni wrześnianin działał w recydywie oraz to, że w styczniu br. opuścił zakład karny, w którym odbywał kare pozbawienia wolności za podobne przestępstwa.

Z wagi dokonanych przestępstw oraz statusu tak zwanej recydywy Prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego 3-miesięcznego aresztu. Prowadzący sędzia Sądu Rejonowego we Wrześni przychylił się do wystosowanego wniosku i najbliższe 3 miesiące 22-latek spędzi w areszcie. Według obowiązujących przepisów zatrzymanemu grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Poznaniu / kp)