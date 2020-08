Policjanci z SPPP w Płocku pełniący służbę w Płońsku udzielili pomocy choremu na epilepsję Data publikacji 13.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z SPPP w Płocku pełniący służbę w dyspozycji płońskiego dyżurnego udzielili pomocy chorującemu na epilepsję 65-letniemu mężczyźnie. Został on przekazany pod opiekę służbom medycznym.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku wczoraj wieczorem (12.08.2020 r.) pełniący służbę na terenie Płońska na ul. Płockiej zauważyli leżącego na chodniku starszego mężczyznę. Policjanci szybko podbiegli do niego by sprawdzić co się stało. Zauważyli, że mężczyzna ma krwawiące rany na głowie i najprawdopodobniej atak epilepsji. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, wstępnie opatrzyli rany i dopilnowali by w czasie drgawek nie doszło do jeszcze poważniejszych urazów głowy. O podjętej interwencji poinformowali dyżurnego KPP w Płońsku. Kontakt z mężczyzną był utrudniony, nie reagował na pytania mundurowych i miał trudności z oddychaniem. Po chwili na miejsce przyjechała załoga pogotowia ratunkowego, która przetransportowała mężczyznę do szpitala.

Jak się okazało mężczyzną, któremu policjanci udzielili pomocy był 65-letni płońszczanin, który jest osobą niepełnosprawną i choruje m.in. na epilepsję. Mężczyzna dostał ataku epilepsji gdy jechał na rowerze, wtedy upadł na chodnik.

(KWP w Radomiu/kpa)