Motocyklisto, rowerzysto – bądź bezpieczny na drodze! Data publikacji 14.08.2020 Jednoślady zyskują coraz większą popularność. Motocykl i rower to nie tylko codzienny środek transportu, którym można poruszać się do pracy lub na zajęcia - ale jest to również świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Weekendowe wycieczki, wyjazdy poza miasto połączone ze zwiedzaniem są dużą atrakcją dla podróżujących i mogą dostarczyć niezapomnianych wrażeń.

Należy jednak pamiętać, że niezależnie w jakim celu korzystamy z roweru czy motocykla, to poruszając się tymi pojazdami, należymy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Od 1 stycznia do 31 lipca br. w 1226 wypadkach z udziałem motocyklistów śmierć poniosło 150 osób, a 1105 zostało rannych*. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 - odnotowano mniej wypadków o 343, zabitych o 18, rannych o 330. Jednakże statystyki z ostatnich tygodni wskazują, że niemal każdego dnia dochodzi do groźnego zdarzenia z udziałem motocyklisty.

Do około 50% wypadków, w których poszkodowani są motocykliści lub ich pasażerowie, przyczyniają się inni użytkownicy dróg, szczególnie kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

Natomiast najczęstszymi przyczynami wypadków spowodowanych przez motocyklistów są:

nadmierna prędkość,

nieprawidłowe wyprzedzanie,

niezachowanie bezpiecznej odległości,

nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu.

Kolejną grupą niechronionych uczestników ruchu są rowerzyści. Od początku roku do 31 lipca br. uczestniczyli oni w 2075 wypadkach, w których zginęło 127 osób, a 1891 zostało rannych*. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 - odnotowano mniej wypadków o 334, liczba rannych spadła o 297, jednak wzrosła liczba zabitych o 4.

Podobnie jak w przypadku motocyklistów do większości zdarzeń z udziałem rowerzystów dochodzi głównie z winy kierujących samochodami osobowymi, przede wszystkim z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania.

Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów są:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,

nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu.

Kierujący pojazdem musi mieć świadomość, że odpowiada za swoje życie, jak również za życie i zdrowie innych. Lekkomyślność, brawura i ryzykowne zachowania mogą prowadzić do tragedii.

Przestrzeganie przepisów prawa, życzliwość w stosunku do innych, brak agresji mają wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Należy również pamiętać o obserwacji drogi oraz jej otoczenia. Taka postawa dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego.



*Dane wstępne na dzień 10.08.2020 r.