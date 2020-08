Dąbrowscy policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich Data publikacji 13.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej zlikwidowali w pełni profesjonalną plantację konopi indyjskich. Liczącą prawie 500 sztuk krzewów uprawą, zajmował się 35-letni mieszkaniec gminy Szczucin, u którego policjanci natrafili także na prawdziwy arsenał.

We wtorek (11.08.br.) dąbrowscy policjanci weszli na jedną z prywatnych posesji w gminie Szczucin. Z posiadanych informacji wynikało, że 35-letni mężczyzna, tutaj mieszkający, może uprawiać na dużą skalę konopie indyjskie. Podczas przeszukania zabudowań gospodarczych policjanci natrafili na pomieszczenie, w którym mieściła się w pełni profesjonalna uprawa konopi. Zabezpieczono kilkaset sztuk krzewów, w różnej fazie wzrostu (niektóre krzewy sięgały 2,5 metra), a także specjalistyczny sprzęt służący do pielęgnacji roślin, w postaci lamp nagrzewczych, zasilaczy prądowych, nagrzewnic gazowych czy rur wentylacyjnych. Na kolejne krzewy konopi, rosnące już w gruncie, policjanci natrafili w przydomowym sadzie, pomiędzy drzewami owocowymi. Z zabezpieczonych konopi można wytworzyć ok. 13 kg suszu marihuany.

Oprócz żywych roślin policjanci podczas przeszukania ujawnili susz roślinny, w kolorze brunatnym, wypełniający wiele pojemników w postaci wiader, pudeł kartonowych, czy opakowań plastikowych. W sumie zabezpieczono 6 kilogramów marihuany. Pozostałe, pojemniki, na które natrafili funkcjonariusze, zawierały ponad 2 kilogramy nieokreślonej, białej substancji, która została przekazana do badań do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Policjanci znaleźli także wagę, służącą sprawcy najprawdopodobniej do porcjowania narkotyku.

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna już od pewnego czasu zajmował się uprawą konopi i wytwarzaniem marihuany. Śledczy szacują, że w ten sposób mógł wytworzyć środki odurzające w ilości ponad 26 kilogramów.

Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na posesji 35-latka, policjanci natrafili także na prawdziwy arsenał. Ujawniono kilka sztuk broni palnej własnej produkcji ( m.in. broń dwulufową tzw. samoróbkę, 3 sztuki broni krótkiej przerobionej z wiatrówek) oraz rewolwer, a także 200 szt. amunicji różnego kalibru. Ponadto zabezpieczono także kilka pojemników z zawartością ponad 1 kilograma prochu.

35-letni mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty wytwarzania znacznej ilości środków odurzających w celach zarobkowych, a także uprawy konopi indyjskich oraz zarzut nielegalnego posiadania broni palnej. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Wczoraj decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

(KWP w Krakowie/kpa)