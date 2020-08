Małopolski Tele-Anioł. Policjanci ruszyli z pomocą seniorce Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji udzielili pomocy 75-letniej, niepełnosprawnej seniorce objętej nadzorem „Małopolskiego Tele-Anioła”.

W nocy z wtorku na środę (11/12 sierpnia br.) tuż po godzinie 23.00, dyżurny oświęcimskiej komendy Policji został powiadomiony przez krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o potrzebie podjęcia interwencji w jednym z oświęcimskich mieszkań. Ze zgłoszenia wynikało, że ratownik medyczny z programu „Małopolski Tele – Anioł” otrzymał sygnał alarmowy od niepełnosprawnej seniorki, która spadła z łóżka i nie może samodzielnie się podnieść.

Najbliżej miejsca zamieszkania seniorki znajdowali się policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Mundurowi błyskawicznie udali się pod wskazany adres. Następnie weszli do mieszkania i odnaleźli seniorkę rzeczywiście leżącą obok łóżka. Ustalili, że kobieta nie potrzebuje pomocy lekarskiej, a jedynie ma problem z poruszaniem się. Policjanci podnieśli kobietę na łóżko.

Przypominamy, że w związku z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym, samotni seniorzy lub osoby niepełnosprawne, które pozostają w domach, również mogą liczyć na pomoc Policji. Osoba potrzebująca pomocy powinna telefonicznie skontaktować się z dzielnicowym swojego rejonu, do którego telefon znajduje na stronie internetowej komendy lub w aplikacji „Moja Komenda” lub telefonicznie poprosić o pomoc oficera dyżurnego danej jednostki Policji. Dzielnicowy lub dyżurny, po otrzymaniu zgłoszenia powiadomi odpowiednią instytucję.

Apelujemy również do mieszkańców o zwracanie uwagi na to, czy w sąsiedztwie starsza, samotna lub niepełnosprawna osoba potrzebuje pomocy. Wystarczy jeden telefon do służb, aby jej pomóc.

Przycisk, który ratuje życie. Ważne informacje o projekcie „Małopolski Tele-Anioł”.

Przypominamy również, że samotnie mieszkającego niesamodzielnego seniora lub samotnie mieszkającą niesamodzielną osobę niepełnosprawną można zgłosić do programu „Małopolski Tele – Anioł” w Departamencie Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

(KWP w Krakowie / kp)