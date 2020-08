Policjanci z drawskiej drogówki eskortowali rodzącą kobietę na porodówkę Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przeprowadzili eskortę samochodu, w którym znajdowała się rodząca kobieta. Dzięki pomocy funkcjonariuszy kobieta szybko trafiła pod opiekę lekarzy.

O pomoc w szybkim dotarciu do szpitala telefonicznie poprosił ojciec dziecka. Jego żona zaczęła rodzić, a on przemieszczał się z Czaplinka do szpitala w Drawsku Pomorskim zatłoczoną krajową „dwudziestką”.

W tej sytuacji liczyła się każda minuta. Policjanci, którzy w tym momencie pełnili służbę na drodze, po przyjęciu zgłoszenia natychmiast podjęli decyzję o eskorcie do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych, mundurowi pilotowali samochód z rodzącą kobietą. Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów mieszkanka Gminy Czaplinek bezpiecznie trafiła pod opiekę specjalistów.

Funkcjonariusze gratulują rodzicom, a dziecku życzą dużo zdrowia!

(KWP w Szczecinie / kp)