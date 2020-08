Pijany kierowca wjechał w plac zabaw – zatrzymał go w czasie wolnym komendant Policji Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim, mł. insp. Maciej Sipek będąc w czasie wolnym od służby, zauważył niebezpieczną jazdę kierowcy, który stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w plac zabaw. Komendant podbiegł do samochodu i uniemożliwił ucieczkę kierowcy, który jak się okazało, był nietrzeźwy – policyjny alkomat wskazał ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Po sprawdzeniu okazało się także, że mężczyzna ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Służba w szeregach Policji nie jest zwykłą pracą. Przyjęcie policyjnej odznaki to wzięcie na siebie dużej odpowiedzialności. Policjantem jest się zawsze, a potrzeba niesienia pomocy, czy zareagowania gdy ktoś łamie prawo, może pojawić się w każdym momencie. Każdy, kto decyduje się na wstąpienie w szeregi Policji, doskonale o tym wie. Skrajną nieodpowiedzialnością i bezmyślnością wykazał się 50-letni mężczyzna, który prowadził samochód, mając w swoim organizmie ponad dwa promile alkoholu. Mł. insp. Maciej Sipek, który na co dzień pełni funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim w środowy wieczór (12 sierpnia br.) podczas rodzinnej wycieczki rowerowej zauważył przed sobą, jak osobowe renault z dużą prędkością przejeżdża przez rondo na wprost, niszcząc znak drogowy i po wybiciu na wysokim krawężniku przecina pas ścieżki rowerowej oraz chodnika lądując na pobliskim placu. Po tym kierowca włączył wsteczny bieg i próbował odjechać z miejsca zdarzenia. Komendant bez wahania podbiegł do pojazdu, wyjął kluczyki ze stacyjki oraz uniemożliwił kierującemu oddalenie się do czasu przybycia policyjnego patrolu. Przybyli na miejsce policjanci zbadali stan trzeźwości kierującego. Urządzenie do badania trzeźwości wskazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle poruszać się pojazdami mechanicznymi z uwagi na orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dzięki zdecydowanej postawie policjanta nie doszło do tragedii. 50-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przez sądem.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)