Zatrzymani w związku z kradzieżą okien Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Łomżyńscy kryminalni zatrzymali podejrzanych o kradzież witryn okiennych. Łączne straty pokrzywdzeni oszacowali na kwotę około 80 tysięcy złotych. 29 i 35-latek usłyszeli już zarzuty. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (11.08.2020 r.) funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego łomżyńskiej komendy zatrzymali dwóch podejrzanych o kradzież czterech pakietów okiennych. Do zdarzenia doszło na terenie Belgii. Pakiety okienne zostały skradzione z jednego z zakładów produkcyjnych. Okna na początku tygodnia zostały przywiezione do Polski. Pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę około 80 tysięcy złotych. 29 i 35-letni mieszkańcy gminy Tykocin usłyszeli już zarzuty kradzieży. Za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradzione okna zostały zwrócone prawowitemu właścicielowi.

(KWP w Białymstoku/kpa)