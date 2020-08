Podziękowania dla policjanta, który w czasie wolnym interweniował widząc pożar na balkonie Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce komendanta iłowskiego komisariatu zostały złożone podziękowania od mieszkanki Gozdnicy dla starszego posterunkowego Jacka Majkowskiego, który w czasie wolnym od służby zauważył na balkonie jednego z mieszkań ogień. Zanim właściciele dowiedzieli się, że wybuchł pożar, policjant był już w ich mieszkaniu, aby pomóc.

Na ręce komendanta Komisariatu Policji w Iłowej wpłynęły podziękowania dla starszego posterunkowego Jacka Majkowskiego od mieszkanki Gozdnicy. Pod koniec lipca br. policjant w czasie wolnym od służby zauważył na balkonie jednego z mieszkań ogień. Nie wahając się ani chwili pobiegł do lokalu. Zanim do niego dotarł, powiadomił Straż Pożarną o zdarzeniu. Kiedy wbiegł do mieszkania, jego lokatorzy byli zaskoczeni, gdyż nie mieli pojęcia o czyhającym zagrożeniu. Jak się okazało, na balkonie doszło do pożaru doniczki. Ten został natychmiast ugaszony.

Jacek Majkowski to funkcjonariusz działający dodatkowo przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy i doskonale wiedział, że rozprzestrzenianie się ognia zajmuje sekundy. Jednak dzięki jego zdecydowanej postawie sytuacja została niezwłocznie opanowana. Podziękowania od mieszkańców z całą pewnością motywują każdego policjanta do niesienia dalszej pomocy.

