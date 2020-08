Akcja ratunkowa policyjnych wodniaków na Jeziorze Czorsztyńskim Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny raz policjanci z Komisariatu Wodnego prowadzili akcję ratunkową na Jeziorze Czorsztyńskim. Tym razem pomogli dwóm zagranicznym turystom, których łódź wywróciła się, a oni wpadli do wody. Niewątpliwie szybka reakcja mundurowych na zgłoszenie zapobiegła nieszczęściu.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło po południu w czwartek (tj. 13 sierpnia br.). Policjanci delegowani do pełnienia służby na Jeziorze Czorsztyńskim z Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podczas patrolu jeziora, otrzymali zgłoszenie o wywróconej łodzi i dwóch osobach potrzebujących pomocy w rejonie Zamku w Czorsztynie. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli z pomocą. Po dopłynięciu do poszkodowanych, widząc, że mężczyźni byli bardzo zmęczeni, trzymali się zalanej łodzi, a kontakt z nimi był utrudniony, policjant nie tracąc czasu, wskoczył do wody i doholował kolejno poszkodowanych i wyczerpanych turystów do policyjnej łodzi. Policjanci pomogli mężczyznom dostać się na pokład. Na szczęście oprócz zmęczenia i wyczerpania, nie odnieśli oni poważnych obrażeń. Obaj mieli założone kamizelki ratunkowe, jednak niewłaściwie, co spowodowało, że trudno im było utrzymać się na powierzchni wody. Funkcjonariusze zabezpieczyli łódź oraz wyłowili sprzęt, który pływał dookoła i bezpiecznie dotarli z poszkodowanymi do brzegu.

Na szczęście pomoc nadeszła w porę i wszystko zakończyło się pomyślnie. Pamiętajmy. Tylko przestrzegając zasad bezpieczeństwa, możemy sprawić, aby nasz wypoczynek nad wodą był bezpieczny i zakończył się szczęśliwe.

To kolejna akcja ratunkowa policjantów na Jeziorze Czorsztyńskim. O poprzednich pisaliśmy tutaj: Policjanci doholowali do brzegu łódź wiosłową, na której oprócz dorosłych była dwójka dzieci ►

(KWP w Krakowie / kp)