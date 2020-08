145 km/h w obszarze zabudowanym... Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejny pirat drogowy stracił prawo jazdy na trzy miesiące, w związku z rażącym naruszeniem obowiązujących przepisów. Wodzisławscy policjanci zatrzymali do kontroli kierującego bmw, który w terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jechał z prędkością 145 km/h i wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. 27-letni mężczyzna został ukarany 700-złotowym mandatem. Na jego konto wpłynęło także aż 15 punktów karnych.

Policjanci z wodzisławskiej drogówki zatrzymali 27-latka za jazdę z nadmierną prędkością w obszarze zabudowanym. Mężczyzna swoim zachowaniem stworzył zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wczoraj przed południem w Połomii na ulicy Centralnej policjanci zauważyli osobowe bmw przemieszczające się w terenie zabudowanym z dużą prędkością. Urządzenie pomiarowe wskazało, że kierowca pomimo obowiązującego na tym odcinku ograniczenia do 50 km/h, pędził z prędkością aż 145 km/h, a ponadto wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej. Mundurowi zatrzymali samochód do kontroli. Kierowcą okazał się 27-letni mieszkaniec Świerklan. W związku z popełnionym przez niego wykroczeniem mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. Ponadto ukarali go mandatem karnym w wysokości 700 zł, a na jego konto trafiło aż 15 punktów karnych.

Mundurowi apelują do użytkowników dróg o rozwagę i rozsądek oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze! Pamiętajmy, że nadmierna prędkość wciąż stanowi jedną z głównych przyczyn wypadków. Kierowcy, którzy lekceważą obowiązujące limity, narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.

(KWP w Katowicach/kpa)