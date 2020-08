Oszustwo "na amerykańskiego biznesmena" Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Ponad 120 tysięcy złotych przelała 58-letnia mieszkanka Lublina, mężczyźnie poznanemu na portalu randkowym. Miał być amerykańskim biznesmenem, który potrzebował pieniędzy na przetransportowanie 3,5 tony złota przez granicę. Działania policjantów z komendy wojewódzkiej w Lublinie zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości doprowadziły do odzyskania niemal całej gotówki jak też zatrzymania trzech mężczyzn biorących udział w oszustwie. To obywatele Nigerii wieku 26, 27 i 31 lat. Śledztwo i działania policjantów nadzoruje Prokuratura Rejonowa Lublin - Południe w Lublinie.

W lipcu do komisariatu III Policji w Lublinie zgłosiła się 58-letnia kobieta, która padła ofiarą oszustwa. Od kilku miesięcy prowadziła w języku angielskim rozmowy z mężczyzną podającym się za amerykańskiego inwestora. Kobieta ufała mu na tyle, że gdy ten poprosił nagle o pożyczkę, nie wahała się przelać znacznej kwoty. Mężczyzna twierdził, że posiada 3,5 tony złota, ale brakuje mu pieniędzy na transport złota samolotem.

Kobieta dokonywała kolejnych wpłat, gdy mężczyzna prosił o pomoc, twierdząc, że napotkał trudność. Opowiadał, że został zatrzymany na lotnisku i tam musi opłacić cło za złoto. Po prośbach o następne pożyczki kobieta nabrała podejrzeń. Łącznie przelała ponad 120 tysięcy złotych

W śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Lublin – Południe włączyli się policjanci z wydziału do walki z cyberprzestępczością KWP w Lublinie.

Jego efekt to zatrzymanie trzech obywateli Nigerii wieku 26, 27 i 31 lat, odpowiedzialnych za przyjmowanie i transferowanie pieniędzy. Jeden z nich werbował osoby do tego procederu. Zatrzymania odbyły się w Lublinie, Warszawie, a także na granicy polsko-niemieckiej, gdy 27-latek uciekał do Niemiec. Wczoraj do prokuratury została doprowadzona zatrzymana na terenie Warszawy 46-letnia obywatelka Wietnamu. Jak się okazało, pełniła rolę tzw. słupa. To na jej konto trafiały pieniądze, które przelewała do Afryki.

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli komputery, telefony, dyski przenośne oraz dokumentację bankową. W wyniku sprawnej akcji udało odzyskać większość utraconych pieniędzy.

Policjanci ostrzegają przed zawieraniem tego typu znajomości, a także przed podawaniem swoich danych obcym osobom, poznanym w Internecie. Zalecają także zachowanie ograniczonego zaufania w przypadku takich kontaktów, a co najważniejsze, przestrzegają przed wpłacaniem pieniędzy na konta obcych lub niedawno poznanych osób. Oszustwo jest znane także pod legendą amerykańskiego żołnierza, pracownika platformy wiertniczej, a także jak w tym przypadku Inwestora lub bogatego mężczyznę handlującego diamentami.

Dwaj obywatele Nigerii zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Trzeci z nich 26-latek oraz 46-letnia obywatelka Wietnamu zostali objęci dozorem Policji. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)