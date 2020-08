Polscy kierowcy są znani z takich "niekonwencjonalnych" działań… Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy kolejny materiał filmowy z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentuje Krzysztof Hanke - satyryk, aktor i lider śląskiego Kabaretu Rak. Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” - to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Niebezpieczne zachowania na drodze komentuje tym razem satyryk, lider śląskiego kabaretu Rak i serialowy Bercik ze „Świętej wojny”. W swoim komentarzu, dotyczącym sytuacji wjazdu przy zapalonym czerwonym świetle na odcinek, gdzie ruch odbywa się wahadłowo podkreśla, że nieraz spotkał się z takimi karygodnymi sytuacjami.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.