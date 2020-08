Potrącił 14-latka i uciekł nie udzielając mu pomocy- został zatrzymany i trafił do aresztu Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 51-letniego mieszkańca gminy Chojnice podejrzewanego o potrącenie 14-letniego chłopca oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia. Jak się okazało mężczyzna w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Do zdarzenia doszło w minioną środę wieczorem w Powałkach na przejściu dla pieszych. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia drogowego.

W minioną środę kilka minut po godzinie 20.00 dyżurny chojnickiej policji odebrał zgłoszenie z którego wynikało, że kierujący potrącił nastolatka na przejściu dla pieszych i uciekł z miejsca zdarzenia. Natychmiast zostali we wskazane miejsce skierowani policjanci ruchu drogowego, którzy zastali poszkodowanego 14-letniego mieszkańca tej miejscowości, który z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala oraz świadków, którzy wezwali pomoc. Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia ustalali szczegóły, które pomogły by w ustaleniu sprawcy tego zdarzenia. W międzyczasie na miejscu pojawił się mężczyzna, który poinformował, że był pasażerem pojazdu, które chwilę wcześniej uczestniczyło w tym zdarzeniu, co pomogło w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który prawdopodobnie kierował wskazywanym przez świadków autem.

Policjanci ustalili dokładny adres zamieszkania tego mężczyzny po czym pojechali na miejsce, gdzie zastali opisywanego mężczyznę. Policjanci wyczuli od 51-latka wyraźny zapach alkoholu. Mężczyzna nie potwierdzał faktu, aby kierował pojazdem w tym czasie, kiedy doszło do potrącenia 14-latka. Funkcjonariusze sprawdzili auto, które stało zaparkowane w garażu. Pojazd posiadał wyraźne uszkodzenia. Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny pojazdu zabezpieczając tym samym ślady zarówno z pojazdu jak i miejsca zdarzenia.

Mężczyzna odmówił badania na zawartość alkoholu, została od niego pobrana krew do badań laboratoryjnych. 51-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Wczoraj usłyszał zarzuty. Policjanci poprzez prokuraturę wystąpili z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Za popełnione przestępstwa, spowodowanie wypadku drogowego oraz za ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podejrzany mężczyzna odpowie również za kierowanie w stanie nietrzeźwości za co grozi kara do 2 lat więzienia.

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników dróg o bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a w okolicach przejść dla pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i kierowania się zasadą ograniczonego zaufania. Konsekwencje zderzenia pieszego z samochodem mogą być bardzo poważne, a czasem tragiczne.