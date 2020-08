Policjanci ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 14.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Byli pierwsi na miejscu zdarzenia. Wiedząc, że w płonącym budynku mogą przebywać osoby, nie wahali się ani chwili i rozpoczęli ewakuację. Z budynku wielorodzinnego ewakuowali 6 rodzin - łącznie 20 osób. Chwilę później do akcji ratowniczej włączyli się strażacy. Działania policjantów zostały docenione przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Minionej niedzieli (9.08.2020) kilka minut przed godz. 1:00 policjanci zostali wezwani na interwencję dot. uszkodzenia dwóch pojazdów zaparkowanych na jednym z parkingów przy ul. Chopina w Kętrzynie. Funkcjonariusze, wykonując czynności związane ze zgłoszeniem, usłyszeli krzyk i zauważyli, że z jednego z budynków przy ul. Chopina wydobywają się płomienie. Policjanci bez chwili wahania ruszyli z pomocą. Mimo dużego zadymienia i wysokiej temperatury nie tracili czasu i wbiegli do środka, żeby ewakuować mieszkańców. Z wielorodzinnego zadymionego budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowali 20 osób. Jeden z wyprowadzonych w miejsce bezpieczne mężczyzn poczuł się gorzej, dlatego też z podejrzeniem zatrucia dymem został przewieziony przez ratowników medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie. Policjanci ustalili, że pierwsze płomienie pojawiły się w piwnicy budynku. Po dotarciu na miejsce zastępu straży pożarnej policjanci pomogli w bezpiecznym wyprowadzeniu dwóch osób ze strefy bezpośredniego zagrożenia życia. Dzięki szybkiej i zdecydowanej postawie policjantów i ich pomocy, która nadeszła w porę, nikt z lokatorów nie odniósł poważniejszych obrażeń. Po akcji gaśniczej, za zgodą straży pożarnej, mieszkańcy wrócili do swoich lokali. Dalsze czynności przeprowadzone w tej sprawie pozwolą wyjaśnić dokładne okoliczności tego zdarzenia. Powołany został biegły z zakresu pożarnictwa, który wypowie się, co było bezpośrednią przyczyną zaistniałego pożaru.

Asp. Marcin Wawrykiewycz i sierż. szt. Michał Anczewski - to o nich mowa, to funkcjonariusze, których działania zostały docenione przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie st. bryg Krzysztofa Grabiasa, który to na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie insp. Dariusza Ślęzaka złożył podziękowania i wyrazy uznania za tak profesjonalną postawę.

Funkcjonariusze zachowali zimną krew i wykazali się pełnym profesjonalizmem. Ich szybka reakcja i zdecydowane działanie prawdopodobnie przyczyniły się do zapobieżenia kolejnej ludzkiej tragedii. Jak sami mówią, nie czują się bohaterami, wstąpili do Policji, by służyć i pomagać drugiemu człowiekowi. Największą satysfakcją dla nich jest to, że podjęte działania przyczyniły się do uratowania komuś życia. A życie ludzkie jest najwyższą wartością.

(KWP w Olsztynie / kp)