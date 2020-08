Dyżurny po służbie odnalazł zaginione dziecko Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant sztabowy Mirosław Pająk, wracając po służbie do domu, zauważył dziewczynkę, której zaginięcie zgłosili bliscy. Dyżurny gorzowskiego komisariatu znał rysopis 10-latki. Kiedy tylko ją odnalazł, powiadomił swoich kolegów będących w służbie. Jego zaangażowanie potwierdza, że policjantem jest się cały czas. Dziewczynka do domu wróciła cała i zdrowa.

Kiedy w niedzielę (16.08.2020 r.) do gorzowskich policjantów dotarła informacja o zaginięciu dziecka, zbliżał się już wieczór. Trzeba było działać szybko, bo zapadający zmrok nigdy nie ułatwia poszukiwań. Dlatego informacje trafiły nie tylko do wszystkich patroli w mieście, ale również do korporacji taksówkarskich i kierowców miejskiego zakładu komunikacji. Takie działanie już niejednokrotnie przynosiły zamierzony skutek. Szeroko rozpowszechnione informacje o zaginionych skraca czas poszukiwań i dzięki temu służby mogą dotrzeć do nich zdecydowanie szybciej.

Informacje o poszukiwaniach zaginionego dziecka miał również dyżurny komisariatu, asp. szt. Mirosław Pająk, który wracał ze służby. Znał rysopis dziewczynki, która z rowerem miała wyjść po południu z domu. 10-latka nie wróciła na wyznaczoną godzinę i nie było z nią kontaktu. Bliscy nie byli w stanie samodzielnie jej odnaleźć, dlatego poinformowali o tym profesjonalne służby. Wszystkie patrole gorzowskiej Policji znały rysopis dziecka. Ruszyły poszukiwania, które dzięki policjantowi po służbie szybko się zakończyły. Dziecko po kilkudziesięciu minutach odnalezione zostało na ul. Podmiejskiej. Zaangażowanie i profesjonalizm gorzowskiego policjanta spowodowało, że dla bliskich zakończyło się tylko na strachu. Dziewczynka cała i zdrowa wróciła do domu.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)