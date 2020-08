Mężczyzna nie oddychał. Uratowali go policjanci Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybką reakcją i profesjonalizmem w ratowaniu ludzkiego życia wykazali się policjanci Wydziału Prewencji wschowskiej Policji - asp. szt. Łukasz Walorczyk oraz asp. Adrian Zadora. Mundurowi przywrócili czynności życiowe mężczyźnie, który targnął się na swoje życie. Dzięki skutecznym działaniom ratowniczym przeprowadzonym przez policjantów trafił on pod specjalistyczną opiekę medyczną.

Do zdarzenia doszło minionej soboty (16 sierpnia) tuż przed godziną 16.00. Dyżurny wschowskiej Policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo. Z ustaleń wynikało, że odjechał on samochodem z posesji w kierunku miejscowości Gola. Zaangażowani w sprawę policjanci z Wydziału Prewencji - aspirant sztabowy Łukasz Walorczyk i aspirant Adrian Zadora szybko przystąpili do działania, aby uratować mężczyznę. Dyżurny przez cały czas był w kontakcie z rodziną desperata i nadzorował działania patrolu, który skierował w rejon kompleksu leśnego. Po kilku minutach mężczyzna został odnaleziony w lesie przez swoich bliskich. Nie wykazywał czynności życiowych i potrzebował natychmiastowej pomocy. Tej, w sposób profesjonalny udzielili mu policjanci, którzy wiedzieli, że walczą o jego życie. Dzięki wykonywanym na przemian czynnościom resuscytacyjnym mężczyzna odzyskał tętno i oddech. Następnie został przetransportowany przez Pogotowie Ratunkowe do głogowskiego szpitala.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)