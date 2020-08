Jaworscy policjanci pomogli w akcji ratowniczej Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego jaworskiej komendy pomagali w sobotniej akcji ratowniczej. 23-letni rowerzysta uległ wypadkowi w Wąwozie Myśliborskim. Leżącego mężczyznę znaleźli dwaj spacerowicze, którzy wezwali służby ratownicze. Rannego transportowano na noszach do pobliskiej polany, gdzie helikopter Lotniczego Pogotowia Ratowniczego zabrał go do szpitala.

W sobotnie popołudnie, 15.08.2020 r., o godz. 17:20 Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze otrzymał zgłoszenie o wypadku z udziałem rowerzysty, do którego doszło na ścieżce spacerowej w Wąwozie Myśliborskim. Zadysponowani na miejsce funkcjonariusze jaworskiej drogówki ustalili, że para turystów spacerując szlakiem, natknęła się na leżącego na ziemi mężczyznę, przy którym znajdował się przewrócony rower.

Spacerowicze wezwali na miejsce służby ratownicze. Jak ustalili policjanci rowerzysta to 23-letni mieszkaniec powiatu legnickiego. Mężczyzna był trzeźwy, przytomny, jednak nie pamiętał, co się wydarzyło. Z uwagi na bardzo trudny dostęp do miejsca zdarzenia, podjęto decyzję o przetransportowaniu rannego rowerzysty na noszach. Policjanci na zmianę z ratownikami medycznymi oraz strażakami przez długi dystans nieśli mężczyznę do karetki, która następnie przewiozła poszkodowanego na polanę. Tam już helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go do szpitala w Legnicy.

Dzięki sprawnej akcji ratowniczej wielu służb, w tym i jaworskich policjantów, ranny rowerzysta szybko uzyskał fachową pomoc.

(KWP we Wrocławiu/js)