Za nami 13. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę 15 sierpnia br. zakończyła się tegoroczna edycja radomskiego festiwalu filmowego. Wyróżnienie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu za najlepszy film o tematyce społecznej trafiło w ręce Grzegorza Paprzyckiego za film „Mój kraj taki piękny” (prod. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach), które wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podinsp. Piotr Janik.

Był to wypełniony po brzegi atrakcjami tydzień święta filmu, który w tym roku odbył się w reżimie sanitarnym. Imprezę zamknęła uroczysta ceremonia w radomskim Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. Jury Konkursu Głównego w składzie: Tomasz Raczek - krytyk filmowy (Przewodniczący Jury), Anna Mucha - aktorka, Marta Habior - producentka filmowa, Małgorzata Potocka - aktorka, reżyserka, Przemysław Chruścielewski - montażysta filmowy, Marek Świszcz - specjalista w zakresie profilaktyki społecznej, po obejrzeniu 20 filmów konkursowych postanowiło przyznać Grand Prix Konkursu Głównego - Nagrodę Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego w wysokości 10 tys. zł oraz statuetkę „ZŁOTEGO ŁUCZNIKA” Pawlinie Carlucci Sforzy za film „WIELKI STRACH” (prod. Studio Munka-SFP). Nagrodę specjalną ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w wysokości 2 tys. zł otrzymała Katarzyna Warzecha za film „WE HAVE ONE HEART” (prod. Studio Munka-SFP).

Wyróżnienie Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu za najlepszy film o tematyce społecznej trafiło w ręce Grzegorza Paprzyckiego za film „MÓJ KRAJ TAKI PIĘKNY” (prod. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach). Jury przyznało wyróżnienie honorowe za montaż Agacie Cierniak i Alanowi Zejerowi za film „SYNEK” (prod. Studio Munka-SFP), reż. Paweł Chorzępa.

Festiwal trwał tydzień. W tym czasie, oprócz konkursów filmowych, odbywało się wiele szkoleń, wykładów i warsztatów z udziałem twórców filmowych. Odbyły się też plenerowe projekcje w ramach cyklu "Niebo nad Radomiem".

Głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Filmowych jest Stowarzyszenie FILMFORUM. Wydarzenie jest jedynym festiwalem filmowym w Polsce organizowanym w ścisłej współpracy z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Współorganizatorami wydarzenia są: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

(KWP zs. w Radomiu / kp)