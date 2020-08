Policjant po służbie zatrzymał kierowcę "na zakazie" Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w czasie wolnym zatrzymał kierowcę volkswagena, który posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 25-latek stracił prawo jazdy za kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Zgodnie z Kodeksem karnym za to przestępstwo grozi kara do lat 5 pozbawienia wolności.

Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, w czasie wolnym od służby, zatrzymał kierowcę volkswagena, który posiadał sądowy zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi. Do zdarzenia doszło w piątek, tuż po godzinie 10. Funkcjonariusz zauważył, jak 25-latek przyjechał samochodem do jednego ze sklepów w Rajgrodzie. Policjant, który w lipcu pełnił służbę na terenie powiatu grajewskiego, wiedział bowiem, że mężczyzna nie ma prawa poruszać się autem, z uwagi na aktualny zakaz. Mundurowy bezzwłocznie zatrzymał 25-latka i powiadomił dyżurnego grajewskiej Policji. Po chwili na miejsce przybył patrol Policji, któremu przekazał mężczyznę. Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach potwierdziło się, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje od stycznia 2020 roku.

Za naruszenie zakazu sądowego grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Białymstoku / kp)