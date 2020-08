Szczęśliwy finał poszukiwań 82-latki Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci i rodzina szukali zaginionej 82- latki. Kobieta szczęśliwie została odnaleziona przez funkcjonariusza z psem tropiącym. Była przygnieciona przez metalową drabinę i wystraszona, ale na szczęście nic jej się nie stało.

W minioną sobotę, 15.08.2020 r., po godzinie 17:00, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach został powiadomiony o zaginięciu 82-letniej mieszkanki Suwałk. Policjanci ustalili, że kobieta wyszła z domu około godziny 16:00, nie informując nikogo, dokąd idzie. Dyżurny natychmiast wysłał policjantów w rejon miejsca zamieszkania kobiety. Mundurowi rozpoczęli poszukiwania. W akcję zaangażowany został również przewodnik psa służbowego wraz z czworonożnym funkcjonariuszem "Junga". Mundurowi z psem tropiącym przeszukali teren przyległy do miejsca zamieszkania zaginionej. Junga szybko podjęła trop za zaginioną i zaprowadziła przewodnika wprost do kobiety. 82-latka została odnaleziona na sąsiedniej posesji. Kobieta leżała na ziemi przygnieciona metalową drabiną. Nie miała siły, aby wstać i samodzielnie wrócić do domu. Odnaleziona mieszkanka Suwałk trafiła pod opiekę zespołu pogotowia ratunkowego.

Policjanci apelują, aby w przypadku zaginięcia osoby, w szczególności mającej problemy zdrowotne, osoby starszej, niepełnosprawnej lub dziecka jak najszybciej powiadamiać służby ratunkowe. W takich sytuacjach każda chwila zwłoki działa na niekorzyść zaginionego. Im szybsze powiadomienie służb, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba zaginiona cała i zdrowa powróci do domu.

(KWP w Białymstoku/js)