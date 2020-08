Policyjne małżeństwo z Wejherowa w czasie wolnym od służby zatrzymało nietrzeźwego kierowcę, który spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia Data publikacji 17.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjne małżeństwo z Wejherowa będące w czasie wolnym od służby, zatrzymało na terenie powiatu puckiego 37-latka, który volkswagenem spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Kierowca volkswagena podczas wyprzedzania innego samochodu, zderzył się z oplem. Jak się okazało, mężczyzna był nietrzeźwy.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Lubkowie koło przystani nad jeziorem Żarnowieckim. Około godz. 18:40 37-letni kierujący volkswagenem, jadąc ze znaczną prędkością, najprawdopodobniej w trakcie manewru wyprzedzania innego auta, w obrębie przejścia dla pieszych, zderzył się z oplem, którym kierował 48-latek. Sprawca nie zatrzymał się i uciekł z miejsca.

Wypoczywająca niedaleko na plaży policjantka z wejherowskiej komendy słysząc głośny i długi pisk hamowania opon, a potem huk natychmiast zareagowała i przybiegła na miejsce. Funkcjonariuszka najpierw ruszyła z pomocą do osób znajdujących się przy uszkodzonym oplu i upewniła się, że nie odnieśli poważnych obrażeń, i że pomoc została wezwana. Okazało się, że sprawca zdarzenia uciekł. Wszystko wskazywało na to, że mógł być pod wpływem alkoholu. Policjantka szybko ustaliła dane samochodu i kierunek, w którym najprawdopodobniej jechał sprawca. Pozyskane informacje natychmiast telefoniczne przekazała swojemu mężowi – także policjantowi z Wejherowa, który również będąc po służbie, jechał na plażę. W pewnym momencie funkcjonariusz zauważył opisywany samochód, zatrzymał się na poboczu i podbiegł do volkswagena. Kierowca tego samochodu kiedy dowiedział się, że ma do czynienia z policjantem próbował uciekać. Funkcjonariusz wyczuł od sprawcy kolizji alkohol, uniemożliwił 37-latkowi ucieczkę i powiadomił o ujęciu sprawcy policjantów z powiatu puckiego.

W tym samym czasie w Lubkowie na drodze w miejscu kolizji zaczął się tworzyć olbrzymi korek, ponieważ stojący częściowo na jezdni uszkodzony opel tamował ruch. Wtedy będąca na miejscu policjantka szybko przystąpiła do działań, udrożniła przejazd i regulowała ruchem. Korek drogowy w szybkim czasie został rozładowany.

Funkcjonariusze z powiatu puckiego po przyjeździe na miejsce sprawdzili trzeźwość kierowcy, podejrzenia potwierdziły się, 37-latek był nietrzeźwy, przeprowadzone badanie wykazało, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie.

Na szczęście uczestnikom zdarzenia nic poważnego się nie stało. Dalsze czynności w sprawie prowadzą policjanci z powiatu puckiego.

(KWP w Gdańsku / kpa)