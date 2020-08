Policjant po służbie dwukrotnie interweniował jednego dnia wobec osób naruszających zasady kwarantanny Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant po służbie ujął dwóch obywateli Ukrainy, którzy nie stosowali się do zasad kwarantanny. Jeden z nich postanowił odwiedzić kolegów przebywających w izolacji w pokoju hotelowym, drugi - lokator rzeczonego pokoju, próbował „przewietrzyć się” poza placówką.

Do pierwszego zdarzenia doszło w sobotę (15 sierpnia br.) po godzinie 15.00, gdy policjant Oddziału Prewencji Policji w Krakowie w czasie wolnym od służby postanowił dostarczyć przebywającym na kwarantannie funkcjonariuszom produkty spożywcze. Kwarantanna ta odbywa się w jednym z wyznaczonych na terenie Krakowa hoteli. Policjanci III kompanii krakowskiego oddziału prewencji pozostają w izolacji w związku z możliwością zarażenia się wirusem w trakcie jednej z interwencji. By nie narażać swoich bliskich, wybrali pokój hotelowy.

Gdy funkcjonariusz podszedł do budynku hotelu, zauważył młodego mężczyznę, który po linie wychodził przez okno znajdujące się na pierwszym piętrze, a następnie skoczył i zaczął uciekać. Z kolei w oknie obok stali koledzy policjanta, którzy krzyczeli, aby podjął pościg za uciekinierem.

Policjant natychmiast rzucił się w pogoń, jednak dystans, jaki dzielił obu mężczyzn, się powiększał. Z pomocą przyszedł anonimowy mieszkaniec Krakowa, który widząc całą sytuację, pożyczył policjantowi swój rower. Funkcjonariusz na pożyczonym jednośladzie dogonił uciekiniera w okolicach ogródków działkowych przy ulicy Mydlnickiej. Tam go obezwładnił i wezwał policyjny patrol.

Jak się okazało, uciekinierem był mieszkający na co dzień w Krakowie 23-letni Ukrainiec. Nie miał on wyznaczonej kwarantanny, ale postanowił on odwiedzić swoich kolegów, którzy przebywali w hotelu na obowiązkowej kwarantannie – związanej z przekroczeniem granicy. Gdy zorientował się, że pracownicy ochrony wezwali policję, postanowił zbiec. Na jego nieszczęście zrobił to w momencie, gdy w pobliżu przechodził policjant oddziału prewencji.

Do kolejnej próby ucieczki doszło tego samego dnia po godzinie 22.00. Wówczas ten sam policjant, który ujął 23-latka, dostał telefon od kolegów na kwarantannie, że kolejna osoba, z tego samego pokoju, próbuje zbiec po linie przez okno. Będący w pobliżu funkcjonariusz namierzył i zatrzymał uciekiniera pół kilometra od hotelu. Wezwany na miejsce patrol ustalił, że tym razem pokój opuścił jego 28-letni lokator – objęty kwarantanną. Mężczyzna narodowości ukraińskiej stwierdził, że chciał się przejść, bo miał dość przebywania w jednym miejscu. 28-latek chcąc nie chcąc powrócił do pokoju hotelowego, jednak tym razem nie na pierwsze, a na czwarte piętro. Obecnie, w stosunku do obu mężczyzn policjanci z Komisariatu Policji IV w Krakowie prowadzą czynności wyjaśniające. O sprawie powiadomiono także sanepid.

(KWP w Krakowie / kp)