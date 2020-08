Opolski zespół wyspecjalizowany w poszukiwaniu osób zaginionych Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jednym z zadań stojących przed policjantami jest poszukiwanie osób zaginionych. W opolskim garnizonie mamy zespół dedykowany do tego typu działań. Mowa tutaj o Nieetatowym Zespole do Poszukiwań Osób Zaginiony w Terenie Otwartym. Funkcjonariusze wchodzący w jego skład, regularnie szkolą się w działaniach terenowych i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologi. Zapoznajcie się z ich radami dotyczącymi bezpiecznego wyjścia na grzyby czy też na spacer po lesie.

13 września 2019 roku, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, przy Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Opolu został powołany Nieetatowy Zespół do Poszukiwań Osób Zaginiony w Terenie Otwartym. Do zadań tego zespołu należy przede wszystkim wspieranie jednostek terenowych z województwa opolskiego w prowadzeniu działań poszukiwawczych za osobami zaginiony. Najczęściej zespół jest wykorzystywany do poszukiwań za osobami, których życie i zdrowie jest zagrożone, są to m. in. potencjalni samobójcy, osoby starsze i przewlekłe chore.

Policjanci wchodzący w skład tej grupy są funkcjonariuszami SPPP w Opolu, którzy niejednokrotnie w czasie wolnym i po planowanej służbie biorą udział w działaniach. Poza podstawowym wyszkoleniem z zakresu poszukiwań, regularnie szkolą się w działaniach terenowych i z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i technologi. Policjanci szkolą się w własnym zakresie oraz we współpracy z poza policyjnymi grupami poszukiwawczo-ratowniczymi.

Do poszukiwań wykorzystują metodę tzw. szybkich trójek, opracowaną przez podhalańską grupę GOPR. Polega ona na tym, że funkcjonariuszy biorących udział w działaniach dzieli się na trzy lub czteroosobowe zespoły, składające się z nawigatora i obserwatorów. Jednocześnie policjanci nadzorujący poszukiwania, wykorzystując sprzęt elektroniczny, dzielą wytypowany teren na sektory. Sektory te wgrywa się do urządzeń GPS, będący na wyposażeniu tych "szybkich trójek". Dzięki temu rozwiązaniu, zespoły na bieżąco widzą trasę jaką przeszły i skontrolowały oraz które sektory został już sprawdzone.

Od początku powstania zespołu, policjanci wchodzący w jego skład brali udział w ponad 20 poszukiwaniach. W ich trakcie sprawdzili blisko 2,5 tysiąca ha różnorakiego terenu, od lasów, łąk, po bagna i mokradła. Czas jaki spędzili na poszukiwania to nieco ponad 150 godzin. Wszystkie z działań zakończyły się odnalezieniem osób zaginionych.

Policjanci z Nieetatowego Zespołu do Poszukiwań Osób Zaginionych, w przededniu sezonu grzybowego, przypominają o kilku rzeczach, o których należy pamiętać wybierając się do lasu:

Poinformujmy najbliższych gdzie dokładnie wybieramy się na spacer – przekażmy im nazwę najbliższej miejscowości, regionu bądź nazwę lasu.

Zawsze zabierajmy ze sobą naładowany i sprawny telefon komórkowy. Warto również zaopatrzyć się w dodatkowe źródło energii, tzw. power bank.

Nie zapominajmy o odpowiedniej ilości wody do picia i jedzeniu.

Warto zabrać dodatkową, ciepłą odzież. Wieczorem w lesie może zrobić się chłodno. Dobrze też, jeśli mamy ze sobą elementy odblaskowe, dzięki którym będziemy lepiej widoczni z większej odległości.

W terenie leśnym zmrok zapada wcześniej, niż w mieście. Trzeba o tym pamiętać planując trasę naszego spaceru.

W razie zagubienia przede wszystkim zachowajmy spokój. Próbując odnaleźć drogę, kierujmy się tylko w jednym kierunku i rozglądajmy się za betonowymi słupkami. Są to oznaczenia wyznaczonych działów leśnych. Znajduje się na nich numer sektora. Po zauważeniu takiego oznaczenia, w rozmowie telefonicznej ze służbami ratunkowymi możemy dokładnie przekazać nasze położenie. Nie oddalajmy się z takiego miejsca. Jeśli jednak nie mamy możliwości kontaktu telefonicznego, korzystajmy z leśnych ścieżek i kierujmy się konsekwentnie w jednym kierunku. Jeśli zastanie nas noc w lesie, rozważmy przeczekanie jej w jednym miejscu. Po zmroku jeszcze łatwiej zagubić drogę i wejść w niebezpieczny i trudny teren, np. na mokradła.

Jeśli martwimy się o naszych najbliższych, którzy wyszli na grzyby lub spacer, nie wahajmy się poinformować o tym służby ratunkowe. Im szybciej policjanci otrzymają informację, tym sprawniej będą mogli przeprowadzić poszukiwania. Jako zgłaszający nie zapominajmy o podaniu wszystkich szczegółów zaginięcia. Często informacja mało istotna, w znacznym stopniu może pomóc służbom.

Zobaczcie jak o swoich działaniach, w Radiu Opole, opowiadali funkcjonariusze tego zespołu - Jarosław Słaboń i Błażej Sołtys o sposobach policji na poszukiwania zaginionych osób