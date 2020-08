Na sygnałach, w poślizgu i w deszczu - policjanci z drogówki ćwiczyli na torze wyścigowym Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Poślizgi, hamowanie na mokrej nawierzchni czy kontrola samochodu tracącego przyczepność - tak policjanci z opolskiej drogówki doskonalili swoje umiejętności. Technikę jazdy i najtrudniejsze manewry ćwiczyli na płycie lotniska w Kamieniu Śląskim. Jak podkreślają sami funkcjonariusze, jazda "na sygnałach" zawsze wiąże się z ryzykiem i wymaga najwyższych umiejętności.

Szkolenie zorganizował Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Opolu we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Opolu. Dedykowane było policjantom drogówki, no co dzień pełniącym służbę z wykorzystaniem pojazdów uprzywilejowanych. Tym razem swoje umiejętności mogło podnieść 16 policjantów ze wszystkich komend naszego województwa.



Na specjalnie przygotowanym torze na płycie lotniska w Kamieniu Śląskim funkcjonariusze mogli ćwiczyć najbardziej ryzykowne elementy jazdy. To między innymi poślizgi, hamowania na mokrej nawierzchni czy kontrola samochodu tracącego przyczepność. Jak podkreślają sami funkcjonariusze, jazda z wykorzystaniem sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, jest zawsze narażona na większe ryzyko. Dzięki takim szkoleniom, policjanci mogą doskonalić techniki przydatne w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych lub trudnych.