Motorowerem z wypożyczalni jechał po narkotykach Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej zatrzymali 41-latka kierującego motorowerem pod wpływem narkotyków. Mężczyzna jechał w kierunku przeciwnym, niż nakazywało to oznakowanie na jezdni, a po sprawdzeniu w policyjnych systemach, okazał się być osobą poszukiwaną. Podczas kontroli był wyraźnie pobudzony i chwilę później tester wykazał obecność środków odurzających w jego organizmie. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd. Grozić mu może kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Do zatrzymania kierującego doszło tuż przed godziną 23:30 na terenie Przedmieścia Świdnickiego w stolicy Dolnego Śląska. Funkcjonariusze prewencji z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy tej nocy pełnili służbę bez mundurów, zauważyli wyraźnie pobudzonego mężczyznę przemieszczającego się motorowerem należącym do jednej z wypożyczalni. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że jechał on niezgodnie z kierunkiem jazdy nakazanym znakami drogowymi.

Policjanci podjęli interwencję i w trakcie rozmowy z zatrzymanym do kontroli drogowej motorowerzystą, zwrócili ponownie uwagę na jego sposób zachowania. Podejrzewając, że może być pod wpływem narkotyków, poddali go badaniu testerem. Przypuszczenia mundurowych potwierdziły się, bo wynik testu wykazał, iż znajduje się on pod działaniem środków odurzających. Chwilę później kierowca potwierdził, że zażywał kilka godzin wcześniej marihuanę i amfetaminę.

Ponadto sprawdzenia w policyjnej bazie danych wykazały, że 41-latek jest osobą poszukiwaną przez prokuraturę w celu ustalenia miejsca pobytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę pod wpływem narkotyków, grozić mu może teraz kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do lat 2.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP we Wrocławiu

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

tel. 693-403-817