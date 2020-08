W złości na partnerkę podpalił jej samochód Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zarzuty zniszczenia mienia usłyszał 39-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Mężczyzna podejrzany jest o podpalenie samochodu swojej partnerki. Powodem jego zachowania miał być fakt, że kobieta pozostała na „domówce”, z której on został wyproszony. Teraz o dalszym losie awanturnika zadecyduje sąd. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec 39-latka zastosowany został dozór Policji.

W minioną sobotę, 15.08.2020 r., dyżurny bialskiej komendy powiadomiony został o pożarze samochodu zaparkowanego na jednej z ulic na terenie miasta. Na miejsce skierowany został partol, który potwierdził zgłoszenie. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynikało, że auto najprawdopodobniej zostało polane benzyną i podpalone. W wyniku zdarzenia spaleniu uległa zarówno karoseria jak też wnętrze pojazdu należącego do mieszkanki Białej Podlaskiej.

Z ustaleń policjantów jak też relacji świadków wynikało, że udział w zdarzeniu może mieć 39-letni mieszkaniec Białej Podlaskiej. Mężczyzna zatrzymany został do wyjaśnienia. W chwili zdarzenia znajdował się pod wyraźnym działaniem alkoholu.

Gdy wytrzeźwiał, podczas rozmowy z funkcjonariuszami przyznał, że tego dnia wspólnie z partnerką zaproszony został na imprezę do jej znajomych. Jednak w trakcie został z niej wyproszony. Na miejscu natomiast pozostała jego partnerka. Mężczyzna po powrocie do domu postanowił się zemścić. Wówczas przyszedł mu do głowy pomysł podpalenia samochodu kobiety.

Wczoraj, 17.08.2020 r., 39-latek usłyszał zarzut i przyznał się do winy. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny prokurator zastosował dozór Policji.

(KWP w Lublinie/js)