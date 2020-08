To już 18 lat od śmierci Marka Cekały Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 17 sierpnia 2002 roku Marek Cekała wypełnił słowa roty policyjnego ślubowania do końca. Oddał życie na służbie. Ta data co roku jest uroczyście przypominana przez warmińsko-mazurskich policjantów. Tradycyjnie na cmentarzu przy jego grobie uczcili pamięć o nim.

Nie można kształtować przyszłości, nie pamiętając o przeszłości. To, gdzie teraz jesteśmy, jaki kształt ma nasza formacja, zawdzięczamy między innymi tym, których już z nami nie ma. Marek Cekała to funkcjonariusz, który ponosząc śmierć na służbie, zapisał się na kartach historii, a co ważniejsze - w pamięci kolegów z pracy - jako bohater. Życia nikt mu już nie wróci, ale pamięć o nim nigdy w nas nie zginie.

Młodszy aspirant Marek Cekała - Referent Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, służbę w Policji rozpoczął 1 grudnia 1992 roku na stanowisko policjanta w Kompanii Prewencji KWP w Olsztynie. W 1997 roku ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku. 30 czerwca 2000 roku został mianowany na stanowisku referenta w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie.

Dwa lata później - 17 sierpnia 2002 roku - Marek Cekała jako policjant Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, był oddelegowany do tej turystycznej miejscowości na tzw. sezon. Ten dzień nie różnił się od innych. Policjant, wieczorem odebrał zgłoszenie dotyczące awantury w jednym lokali znajdującym się przy moście drogowym. Gdy zauważył biegnących mężczyzn, ruszył za nimi w pościg. Jeden z nich strzelił w kierunku policjanta. Pocisk trafił w okolice serca Marka. Policjant zmarł.

Bohaterski policjant pośmiertnie został odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” i mianowany na stopień młodszego aspiranta.

W poniedziałek minęło 18 lat od czasu, jak nasz kolega oddał swoje życie na służbie. Na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej w Olsztynie nadkom. Robert Brzycki Naczelnik WKS KWP w Olsztynie, mł. asp. Łukasz Abramski z Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz ks. Zbyszek Czernik kapelan warmińsko-mazurskich policjantów, w obecności matki i brata poległego policjanta złożyli kwiaty na jego pomniku.

Zgromadzeni na grobem policjanta

Grób Marka Cekały

mł. asp. Marek Cekała

(tm)