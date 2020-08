Oświęcimska grupa Speed ścigała drogowego recydywistę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z oświęcimskiej grupy Speed podczas pościgu zatrzymali 40 – letniego mieszkańca Kęt, który wsiadł za kierownice mając wstrzymane na 6 - miesięcy uprawnienia do kierowania. Drogowy recydywista, chcąc uniknąć kolejnego spotkania ze stróżami prawa dopuścił się przestępstwa oraz licznych wykroczeń, za które poniesie dużo surowszą karę.

W czwartkowy wieczór (13.08.2020) tuż po godzinie 18.00 policjanci pilnujący bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Kęt dostrzegli jadący ulicą Sobieskiego samochód marki Audi za którego kierownicą siedział 40 – latek. Mundurowi rozpoznali mężczyznę, ponieważ w marcu i kwietniu br. był zatrzymywany najpierw za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h, a następnie za złamanie trzymiesięcznego zakazu kierowania. Wtedy też policjanci ujawnili, że kierował pod wpływem narkotyków.

W związku z powyższym włączając sygnały uprzywilejowania mundurowi pojechali za pojazdem. Na próbę zatrzymania kierowca audi zareagował znacznie zwiększając prędkość. Próbując uciec policjantom nie zważał na znaki drogowe, wielokrotnie wyprzedzał na podwójnej ciągłej i skrzyżowaniach, zmuszając innych kierujących do zatrzymania się lub zjazdu na pobocze. Podczas niebezpiecznych manewrów znacznie przekraczał dozwoloną prędkość.

W miejscowości Nidek, znajdującej się na terenie powiatu wadowickiego pirat na moment zatrzymał się przed remontowanym odcinkiem drogi, co wykorzystali mundurowi. Natychmiast podbiegli do audi i zatrzymali kierowcę. Badanie stanu trzeźwości 40 – latka nie wykazało alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna odmówił badania testerem narkotykowym , więc została mu pobrana krew do analizy na zawartość środków odurzających.

Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli dwa pistolety gazowe, nożyce do cięcia metalu oraz gumowe węże. Policjanci podejrzewają, że zabezpieczone przedmioty mogły być wykorzystywane do kradzieży paliwa z różnych pojazdów, co aktualnie jest weryfikowane.

W trakcie czynności funkcjonariusze ustalili, że 40 - latek swoim niebezpiecznym rajdem dopuścił się kilkunastu wykroczeń w ruchu drogowym za które można było nałożyć 87 punktów karnych.

Za złamanie 6 – miesięcznego okresu zakazu kierowania grozi cofnięcie uprawnień do kierowania, natomiast za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.