Policjanci przypominają o jeździe „na suwak” Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wielu kierowców słyszało o jeździe „na suwak” lub „na zamek” oraz wie o obowiązku stosowania tej zasady na drodze. Czy jednak wiemy na czym ona polega i w jakich okolicznościach należy ją stosować? Policjanci z bytomskiej drogówki nagrali krótki film instruktażowy o tym jak prawidłowo zachować się na drodze w przypadku konieczności zastosowania jazdy „na suwak”.

Zasada jazdy „na suwak” obowiązuje wtedy, gdy na drodze, w sposób nagły, kończy się możliwość kontynuowania jazdy co najmniej jednym pasem ruchu i z tego powodu tworzy się tzw. korek. Należy wówczas poruszać się po dostępnych pasach (pasie), aż do samego momentu zwężenia, a następnie kierujący poruszający się pasem, którym można kontynuować jazdę, powinni przepuścić kierowcę jadącego tym, na którym tej możliwości nie ma. W myśl reguły „jeden za jeden” każdy kierowca zobowiązany jest do poruszania się w ten sposób. Pamiętać jednak należy, że zmieniając zajmowany dotąd pas ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mamy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności oraz wyraźnego sygnalizowania manewru. Taki sposób rozładowania zatoru powoduje, że nie ma potrzeby martwić się o to, który pas jest szybszy. Nie ma również tym samym okazji dla „drogowych szeryfów”, aby po swojemu organizowali ruch. Jeśli natomiast na drodze mamy do czynienia ze zwężeniem więcej niż jednego pasa ruchu, wówczas jako pierwszy wjeżdża na dostępny pas kierowca jadący ze skrajnego prawego pasa, następnie kierujący pojazdem z lewej strony i wreszcie jadący pasem środkowym. Wszystkie pasy ruchu powinny być zajęte na całej długości zatoru i nie ma potrzeby wcześniejszej zmiany zajmowanej części jezdni czy też poprzez zachowywanie dużych odstępów – wydłużanie „korka”.



Należy pamiętać o tym, że:

1. Jazda „na suwak” dotyczy tylko i wyłącznie jazdy w „korku”, przy znacznym spowolnieniu prędkości.

2. Przepuszczanie pojazdu jadącego pasem, który się kończy, obowiązuje na jego końcu, przy samym zwężeniu.

3. Pas włączania czy też pas przeznaczony do zmiany kierunku jazdy nie jest pasem zanikającym.