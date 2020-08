Policjant Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie „na wolnym” interweniował wobec nietrzeźwego kierującego Data publikacji 18.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego KWP w Krakowie w czasie wolnym od służby ujawnił kierującego, u którego badanie alkomatem wykazało prawie promil alkoholu w organizmie.

Sierż. Konrad Bryzik z Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego WRD KWP w Krakowie w niedzielę, 16 sierpnia br. około godz. 19.40, będąc w czasie wolnym, przejeżdżał ulicą Bulwarową w Krakowie. Zainteresowanie policjanta wzbudził kierujący samochodem marki Fiat, którego zachowanie na drodze wskazywało, że może być pod wpływem alkoholu.

W pewnym momencie, na łuku drogi nie dostosował on prędkości do panujących warunków, stracił panowanie nad pojazdem i najechał na znak drogowy. Funkcjonariusz natychmiast podszedł do fiata. Za jego kierownicą siedział 53-letni mężczyzna, który wyszedł z kraksy bez szwanku. Policjant z uwagi na swoje podejrzenia wezwał patrol. Po przybyciu mundurowych okazało się, że badanie trzeźwości wykazało u kierowcy prawie promil alkoholu.

W toku prowadzonych czynności okazało się także, że kierowca fiata nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, gdyż zostały mu wcześniej zatrzymane za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Prowadzenie pojazdu po alkoholu to jedno z poważniejszych zagrożeń na drodze. Eliminacja takich kierowców z naszych dróg, stwarzających oczywiste zagrożenie, jest jednym z priorytetów Policji. Sierż. Konrad Bryzik udowodnił, że zależy mu na bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego, nie tylko w pracy i ale i po służbie.