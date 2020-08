Zlikwidowane agencje towarzyskie, zatrzymane osoby podejrzane, przejęta nielegalna broń i narkotyki Data publikacji 19.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP pod nadzorem mazowieckiej Prokuratury Krajowej przeprowadzili akcję, w wyniku której zlikwidowali 6 agencji towarzyskich tzw. ,,mieszkaniówek", w których od połowy 2018 roku mogło ,,pracować" nawet 60 kobiet. W trakcie działań przeprowadzonych we współpracy z KSP, funkcjonariusze zatrzymali 5 osób i przejęli m.in. broń maszynową, a także narkotyki. Wszystko wskazuje na to, że proceder funkcjonował pod przykrywką agencji nieruchomości.

Funkcjonariusze Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji, we współpracy z policjantami Komendy Stołecznej Policji, pod nadzorem mazowieckiej Prokuratury Krajowej przeprowadzili akcję wymierzoną w proceder czerpania korzyści z nierządu innych osób. W trakcie działań, które miały miejsce w Siedlcach oraz okolicznych miejscowościach, policjanci zatrzymali 5 osób podejrzanych w wieku od 30 do 59 lat, a także zlikwidowali 6 agencji towarzyskich tzw. ,,mieszkaniówek". Podczas przeszukań zabezpieczono broń palną maszynową, jak również narkotyki w postaci amfetaminy, marihuany i kokainy. Przejęto też sprzęt mogący posłużyć do uprawy konopi. Na terenie jednej z posesji policjanci odkryli zamaskowaną w ziemi skrytkę, w której przechowywano amfetaminę.

Śledczy ustalili szereg miejsc, w których świadczone były usługi seksualne i przechowywane narkotyki, jak również osoby podejrzane o zorganizowanie całego procederu. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani utworzyli sieć agencji towarzyskich tzw. ,,mieszkaniówek", w których od połowy 2018 roku mogło ,,pracować" nawet 60 kobiet. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani mogli nakłaniać do pracy w nadzorowanych przez siebie lokalach kobiety, które w zamian za udostępnianie pomieszczeń oraz zapewnianie ochrony oddawały część dochodu uzyskiwanego z nierządu. Wszystko na to wskazuje, że proceder funkcjonował pod przykrywką agencji nieruchomości, a podejrzani z nielegalnej działalności uczynili sobie stałe źródło dochodu. Śledczy ustalają obecnie ile osoby podejrzane mogły zarobić na przestępczej działalności.

W Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, 5 osób usłyszało zarzuty ułatwiania uprawiania prostytucji oraz czerpania z tego korzyści majątkowych. Dodatkowo dwóm podejrzanym zarzuca się wprowadzanie do obrotu i posiadanie znacznych ilości narkotyków, a jednej posiadanie nielegalnej broni. 4 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Za te przestępstwa może grozić nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Zespół Prasowy CBŚP