CBŚP zlikwidowało dwa magazyny nielegalnej broni i laboratorium metamfetaminy Data publikacji 21.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zlikwidowane laboratorium metamfetaminy, dwa magazyny nielegalnej broni, zabezpieczone substancje służące do produkcji narkotyków, a także przejęte 45 szt. broni i 2,5 tys. szt. amunicji, to efekt ostatnich działań CBŚP na terenie powiatu zgorzeleckiego. W jednym z garaży funkcjonariusze ujawnili linię technologiczną metamfetaminy wytwarzanej z leków zawierających pseudoefedrynę. Podczas działań zabezpieczono także m.in. 3 pistolety maszynowe. W akcjach wsparcia udzielili kontrterroryści z Wrocławia oraz policjanci z KPP w Zgorzelcu.

W ostatnim czasie policjanci Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili działania na terenie powiatu zgorzeleckiego. Funkcjonariusze zatrzymali 47 letniego mężczyznę, a w trakcie przeszukania użytkowanego przez niego pomieszczenia gospodarczego pod podłogą oraz na poddaszu funkcjonariusze odkryli skrytki, w których przechowywano m.in. 24 szt. broni. Mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania broni palnej i amunicji, bez wymaganego zezwolenia. Za te przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Funkcjonariusze CBŚP przeszukali także inną nieruchomość w powiecie zgorzeleckim gdzie mogła być przechowywana broń, w ramach postępowania nadzorowanego przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Z ustaleń śledczych wynikało, że tymczasowo aresztowany do tej sprawy mężczyzna mógł ukryć broń w przygotowanych do tego celu skrytkach. Po dokładnym sprawdzeniu nieruchomości, policjanci odkryli kolejne egzemplarze broni oraz inne przedmioty, które zostały zabezpieczone.

Łącznie policjanci w ramach tych akcji zlikwidowali dwa magazyny nielegalnej broni, przejmując 45 szt., w tym broń krótką, długą, a nawet 3 pistolety maszynowe, jak również około kilogram prochu, granat ćwiczebny oraz materiały pirotechniczne. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli dużą ilość różnych istotnych elementów broni m.in. lufy, zamki, kolby lub rygle, jak również prawie 2,5 tys. szt. amunicji różnego kalibru, a nawet elementy umundurowania i wyposażenia policyjnego.

W tych działaniach policjantów CBŚP wsparli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. Zabezpieczona broń będzie teraz szczegółowo badana przez biegłych, a śledczy będą ustalać czy mogła być ona wykorzystana do popełnienia innych przestępstw, a także skąd zatrzymany wszedł w jej posiadanie.

Także kolejną akcję policjanci wrocławskiego CBŚP przeprowadzili na terenie powiatu zgorzeleckiego. Tym razem odkryli laboratorium metamfetaminy i zlikwidowali kompletną linię produkcyjną. W wolnostojącym garażu ujawnili linię technologiczną wraz z niezbędnymi odczynnikami chemicznymi służącymi do syntezy metamfetaminy z leków zawierających pseudoefedrynę. W wyniku przeszukania pomieszczenia funkcjonariusze przejęli beczki zawierające 130 litrów roztworu pseudoefedryny, a także inne pojemniki o łącznej objętości około 50 litrów, zawierające najprawdopodobniej substancje służące do produkcji narkotyków syntetycznych. Sprawę nadzoruje również Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Obecnie funkcjonariusze CBŚP ustalają osoby, które mogą być zamieszane w nielegalny proceder. W tej akcji wsparcia udzielili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.

