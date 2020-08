Policyjny pilotaż rodzącej kobiety Data publikacji 21.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci eskortowali samochód z ciężarną kobietą, która urodziła w samochodzie. Dzięki pomocy funkcjonariuszy już po niespełna 10 minutach kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczoraj (20.08.2020 r.) przed godz. 16.00, w największych godzinach szczytu, dyżurny białostockiej komendy został poinformowany, że mężczyzna wiezie swoją ciężarną żonę do szpitala z Knyszyna. Zgłaszający po chwili dodał, że żona zaczęła rodzić. Mężczyzna bał się, że przez korki na drodze, nie dotrze na czas do szpitala i poprosił o pomoc policjantów. W stronę zgłaszającego natychmiast pojechali mundurowi z białostockiej "patrolówki". Tuż przy wjeździe do miasta, zauważyli audi, które czekało na poboczu. Mundurowi natychmiast rozpoczęli pilotaż. Z kolei oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji natychmiast powiadomił szpital, do którego jechała rodzina. Tuż przed samym dotarciem do szpitala kobieta urodziła syna. Po bezpiecznym i szybkim pilotażu matka z dzieckiem trafiła pod opiekę położnych i lekarzy.

(KWP w Białymstoku / kp)