W muzyce i w sztuce czasami idzie się pod prąd, ale na autostradzie niekoniecznie... Data publikacji 21.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Prezentujemy kolejne materiały filmowe z kampanii "Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze komentują Paweł i Łukasz Golec - liderzy grupy muzycznej Golec uOrkiestra. Liczymy na dalsze udostępnianie prezentowanych filmów z nadzieją, że głos znanej osoby utkwi w pamięci odbiorcy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” - to kampania promująca bezpieczeństwo na drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują filmy ukazujące niebezpieczne sytuacje drogowe.

Niebezpieczne zachowania na drodze komentują tym razem bracia Golcowie. Komentują dwie sytuacje, kiedy to jeden z kierowców jedzie autostradą "pod prąd', natomiast drugi, podczas wyprzedzania, nie spojrzał w lusterka i doprowadził do groźnej kolizji.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i liczymy na dalsze udostępnianie z nadzieją, że komentarz znanej osoby, dotyczący nagannego zachowania kierowcy, utkwi w pamięci odbiorcy na tyle, że w przyszłości on sam powstrzyma się od manewrów, które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.

