Pomagamy, chronimy i ratujemy życie Data publikacji 21.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z zespołu patrolowo-interwencyjnego z krośnieńskiej komendy uratowali życie 20-latkowi. Mężczyzna stał na moście i krzyczał, że skoczy. Funkcjonariusze, wykorzystując odpowiedni moment, złapali go i wciągnęli na bezpieczną stronę. Gdyby nie szybkie działanie sierżanta sztabowego Andrzeja Sukiennika oraz starszego posterunkowego Aleksandry Ogiejko próba samobójcza młodego człowieka mogłaby zakończyć się tragicznie. 20 -latek trafił do szpitala. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

We wtorek 18 sierpnia br., tuż przed północą dyżurny krośnieńskiej komendy odebrał niepokojące zgłoszenie. Ktoś zamierzał zeskoczyć z mostu. We wskazany rejon dyżurny natychmiast wysłał policyjny patrol. O wszystkim powiadomił również pogotowie ratunkowe. W chwili przyjazdu funkcjonariuszy mężczyzna znajdował się już poza barierkami wiaduktu. Policjanci nawiązali z nim kontakt. Uspokajali go i namawiali do zejścia. 20-latek był zdenerwowany i roztrzęsiony. Tłumaczył, że chce sobie odebrać życie i nie zejdzie. Funkcjonariusze wykorzystali chwilę nieuwagi desperata, pochwycili go i wciągnęli na bezpieczną stronę mostu. Wezwana na miejsce załoga pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala. Dzięki szybkiej reakcji mundurowych jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

(KWP w Gorzowie/kpa)