Olkuscy policjanci zatrzymali 25-latka, który odebrał od seniorki pieniądze wyłudzone metodą „na policjanta” Data publikacji 21.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z olkuskiej komendy zatrzymali 25-latka działającego w grupie osób, która metodą na „policjanta” wyłudziła 20 tysięcy złotych od seniorki. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Kryminalni odzyskali również pieniądze, które szybko zwrócono właścicielce.

Schemat działania oszustów w metodzie na „policjanta” jest zwykle podobny. Oszust dzwoni do przypadkowych osób, które wybiera często z książki telefonicznej, informuje o policyjnej akcji i namawia do współpracy oraz przekazania pieniędzy. Podobnie było 18 sierpnia br., gdy do 82-letniej mieszkanki Olkusza zadzwonił mężczyzna, który podawał się za policjanta CBŚP. Oszust informował, że potrzebuje pomocy podczas policyjnej akcji, której celem jest zatrzymanie przestępców okradających konta bankowe. Fałszywy policjant w taki sposób prowadził rozmowę, że seniorka nie zorientowała się, iż ma do czynienia z oszustem. Mężczyzna dokładnie instruował swoją rozmówczynię o kolejnych etapach postępowania, m.in., o tym, żeby wypłaciła pieniądze z banku i przekazała je „policyjnemu kurierowi”.

Tak też się stało. 82-latka myśląc, że pomaga w policyjnej akcji, wyszyła z domu i zgodnie z instrukcją, udała się do banku, wypłaciła 20 tysięcy złotych, a następnie w umówionym miejscu przekazała je obcemu mężczyźnie. Kobieta nawet nie podejrzewała, że padła ofiarą przestępstwa.

Na szczęście w sprawę zaangażowani już byli policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, którzy operacyjnie wpadli na trop oszustów. „Kuriera” zatrzymano na „gorącym uczynku”. 25-letni mieszkaniec Krakowa, był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów i nie spodziewał się takiego przebiegu zdarzenia. Mężczyzna miał przy sobie pieniądze oraz bankowy dowód wypłaty 82-latki.

Podczas kontroli osobistej policjanci znaleźli przy nim amfetaminę. Natomiast, gdy sprawdzono go w policyjnym systemie, okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd do ustalenia miejsca pobytu oraz odbycia kary pozbawiania wolności na okres 6 miesięcy. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut oszustwa, posiadania narkotyków - grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, 20 sierpnia br., sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt, ale do zakładu karnego podejrzany trafił także z uwagi na zaległą karą odsiadki 6 miesięcy. Wyłudzone pieniądze zwrócono właścicielce. Policjanci ustalają wspólników aresztowanego, sprawa jest rozwojowa.



PAMIĘTAJ!

Policja nigdy nie prosi mieszkańców o podejmowanie wspólnych działań i przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy, czy wybieranie oszczędności z banku. Poza tym, kryminalni nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie akcjach czy czynnościach operacyjnych.

(KWP w Krakowie/js)