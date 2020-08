Pomagamy i chronimy także poza służbą Data publikacji 24.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegłym tygodniu w Szczekocinach doszło do rozboju. 74-letni mężczyzna został przewrócony na ziemię, a następnie skradziono mu pieniądze. Całą sytuację widziała policjantka szczekocińskiego komisariatu, która będąc poza służbą, podjęła pościg za napastnikiem. 41-letni mężczyzna został już tymczasowo aresztowany.

W minionym tygodniu w Szczekocinach doszło do rozboju. Idącego chodnikiem 74-latka zaatakował mężczyzna, który przewrócił ofiarę na ziemię, a następnie z jego kieszeni zabrał 150 zł. Całą sytuację widziała będąca w pobliżu policjantka, która na co dzień pełni służbę w Komisariacie w Szczekocinach, a w chwili zdarzenia była poza służbą. Natychmiast podjęła pościg za napastnikiem, dzięki czemu powiadomieni przez nią policjanci wiedzieli, w którą stronę oddalał się sprawca, a także kto nim jest. Mundurowi natychmiast podjęli poszukiwania za napastnikiem. W wyniku działań dzielnicowego, godzinę po zdarzeniu, do szczekocińskiego komisariatu zgłosił się napastnik. Całą skradzioną kwotę odzyskano. 41-letni mężczyzna został zatrzymany i osadzono w policyjnym areszcie. Następnie usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa rozboju, do którego się przyznał. W piątek sąd postanowił o jego tymczasowym aresztowaniu. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Za przestępstwo popełnione w warunkach wielokrotnej recydywy grozi mu wieloletnie więzienie.

(KWP w Katowicach / kp)