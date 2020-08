Policjantka na podium w biegu na Wielką Sowę oraz w biegu na Wielką Krokiew Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Sierżant sztabowy Anna Ficner, funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, od 19 lat trenuje lekkoatletykę. Tym razem, po długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami wprowadzonymi w naszym kraju, wróciła na zawody i od razu zajęła miejsca na podium. Tylko w sierpniu br., wzięła udział w 11 Enerwit Biegu na Wielką Sowę, a tydzień po nim w Biegu na Wielką Krokiew Red Bull 400. Gratulujemy sukcesów.

Sierż. szt. Anna Ficner, funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ma na swoim koncie mnóstwo miejsc na najwyższym podium tych najcięższych biegów, głównie górskich. Udział w zawodach przerwała epidemia koronawirusa w naszym kraju, ale policjantka nie zrezygnowała z treningów, by po długiej przerwie znów stanąć tzw. pudle. Tylko w sierpniu br., wzięła udział w dwóch biegach.

Pierwsze zawody odbyły się na początku miesiąca. Był to 11 Enerwit Bieg na Wielką Sowę, w ramach którego zorganizowano Mistrzostwa Polski w biegu alpejskim. Bieg alpejski to jeden z najtrudniejszych biegów, gdyż jego trasa prowadzi cały czas pod górę. Do pokonania było 10 km. Meta znajdowała się na szczycie Wielkiej Sowy, czyli 1015 m n.p.m. Nasza policjantka zdobyła srebrny medal i tym samym zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata w klasycznym biegu górskim, które odbędą się w Hiszpanii.

Tydzień później odbyła się w Zakopanem trzecia edycja Biegu na Wielką Krokiew Red Bull 400. Pomimo że jest to bieg „tylko” na 400 m, to wymaga bardzo wielkiego wysiłku i zaangażowania wszystkich grup mięśniowych. Anna Ficner zdobyła najlepszy czas wśród kobiet, bo 4 min 38 sek. i zwyciężyła ten bieg.

To już kolejne sukcesy na koncie naszej policjantki, których serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za Mistrzostwa Świata.

(KWP we Wrocławiu/js)