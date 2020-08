50 zarzutów dla internetowej oszustki - policjanci apelują o ostrożność przy zakupach i sprzedaży w sieci Data publikacji 24.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 50 zarzutów postawili 26-latce policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą komendy miejskiej w Wałbrzychu. Funkcjonariusze ustalili, że podejrzana oszukała kilkadziesiąt osób z terenu całej Polski. Kobieta oferowała poprzez internetowy portal aukcyjny produkty, których nie posiadała. Oszustka również wielokrotnie wykazywała zainteresowanie znalezionymi w internecie przedmiotami i wysyłała pokrzywdzonym fikcyjne potwierdzenia wykonania przelewów bankowych. Za tego typu przestępstwa kobiecie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

26-latka dzięki przestępczemu procederowi w ostatnich miesiącach wyłudziła łącznie blisko 20 tysięcy złotych i oszukała kilkadziesiąt osób z terenu całej Polski. Oferowała ona na jednym ze znanych portali aukcyjnych przedmioty, których nie posiadała. Kupujący wpłacali zaliczki za towary w kwocie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i czekali na przesyłki. Nigdy jednak paczek się nie doczekali. Drugą z metod, którą stosowała oszustka, było wysyłanie fikcyjnych potwierdzeń wykonania przelewów bankowych i uzyskanie w ten sposób zakupionych w sposób nielegalny produktów.

Działania operacyjne wałbrzyskich policjantów pozwoliły ustalić tożsamość podejrzanej i postawić kobiecie zarzuty. 26-latka odpowie przed sądem za działania mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej i doprowadzenie grupy osób do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem. W toku przeprowadzonych czynności funkcjonariusze odzyskali część uzyskanych przez wałbrzyszankę w przestępczym procederze przedmiotów.

Dbając o bezpieczeństwo kupujących, funkcjonariusze walczący z przestępczością gospodarczą przypominają, na co należy zwrócić uwagę przy robieniu zakupów poprzez popularne portale aukcyjne oraz społecznościowe.

Zakupów w sieci dokonujmy w sprawdzonych, autoryzowanych i zarejestrowanych sklepach internetowych. Przed przesłaniem pieniędzy sprawdźmy, czy firma oferująca nam produkty i usługi w ogóle istnieje. Prześledźmy komentarze i opinie o sprzedającym bezpośrednio w serwisie sprzedażowym oraz w wyszukiwarce internetowej. Zweryfikujmy, czy posiada on numer polskiej sieci telekomunikacyjnej, i czy pojawia się on w wyszukiwarce, a także jakie wpisy się do niego odnoszą. Wykonajmy telefon do sprzedającego przed zakupem. Warto też sprawdzić od kiedy posiada on konto w serwisie sprzedażowym. Unikajmy robienia zakupów od nowych użytkowników lub takich, którzy mają dużo negatywnych komentarzy.

W razie możliwości dokonujmy przelewu środków poprzez usługę PayU, unikając płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, gdyż w tej drugiej sytuacji nie obejmuje nas program ochrony kupujących. W przypadku wątpliwości należy poprosić sprzedającego o nadanie przesyłki za pobraniem. Brak zgody może być dla nas sygnałem o spotkaniu na swojej drodze oszusta internetowego.

Pamiętajmy, aby nie przesyłać pieniędzy na poczet kosztów wysyłki. W przypadku przesyłki za pobraniem wymuśmy od sprzedającego zaznaczanie opcji przeglądu towaru przy odbiorze. Odmowa kuriera z uwagi na niezaznaczenie takiej opcji powinna także dać nam do myślenia. W przypadku wątpliwości można zaniechać odbioru zakupionego towaru.

Zwróćmy także uwagę na cenę. Wszystkie oferty, które są tak zwanymi super okazjami, powinny wzbudzić w nas niepokój i zastanowienie, gdyż oszuści zawsze zwracają na siebie uwagę nadzwyczajnie atrakcyjną ofertą.

(KWP we Wrocławiu / kp)