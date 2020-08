Policjanci uratowali życie kobiety użądlonej przez pszczołę Data publikacji 24.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podkomisarz Łukasz Mątkiewicz oraz sierżant Kamil Krasnodębski uratowali życie 53-letniej mieszkanki Sokołowa Podlaskiego. Kobietę uczuloną na jad użądliła pszczoła. Jej stan pogarszał się z minuty na minutę.

W niedzielny poranek, 23.08.2020 r., policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali ulicę Piłsudskiego w Sokołowie Podlaskim. Przy krawędzi jezdni zauważyli kobietę trzymającą się barierki. Kobieta była osłabiona i słaniała się na nogach. Policjanci natychmiast podjechali do niej radiowozem. Jak się okazało, kobietę użądliła pszczoła. Stan kobiety pogarszał się z minuty na minutę. Nie mogła utrzymać równowagi oraz zaczęła mieć problemy z oddychaniem.

Policjanci udzielili kobiecie natychmiastowej pomocy i przewieźli radiowozem kobietę do szpitala. Lekarz dyżurny, w rozmowie z mundurowymi, stwierdził, że to błyskawiczna i fachowa pomoc policjantów uratowała życie, jak się później okazało, 53-letniej mieszkanki Sokołowa Podlaskiego. Kobieta doznała wstrząsu anafilaktycznego i bez natychmiastowej pomocy mogłoby dojść do tragedii. 53-latka znajduje się obecnie w szpitalu, gdzie wraca do zdrowia.

Poszkodowana kobieta była wdzięczna policjantom i gratulowała telefonicznie kierownictwu miejscowej komendy za profesjonalne podejście i błyskawiczną pomoc funkcjonariuszy.

(KWP w Radomiu/js)