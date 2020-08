Pod wpływem alkoholu uciekał przed policjantami Data publikacji 24.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierowca renault na widok radiowozu gwałtownie zahamował i zmienił kierunek jazdy. W trakcie ucieczki blokował radiowóz, a przy próbie wyprzedzania uszkodził jego bok. Okazało się, że 62-latek miał prawie pół promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo prawo jazdy stracił już wcześniej, a jego samochód nie miał przeglądu technicznego i aktualnego ubezpieczenia. Mężczyźnie za ucieczkę przed patrolem policji grozi do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 23 sierpnia br. W miejscowości niedaleko Namysłowa patrol drogówki zauważył, jak kierowca renault na widok radiowozu gwałtownie hamuje i nagle zmienia kierunek jazdy. Policjanci próbowali zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, ale kierowca zajeżdżał im drogę, nie chcąc pozwolić się wyprzedzić. Po kilku kilometrach został zablokowany. Podczas próby ominięcia radiowozu poboczem, doprowadził do kolizji drogowej. Po zatrzymaniu, gdy jeden z policjantów odbierał mu kluczyki ze stacyjki, wyczuł od kierującego alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca ma blisko pół promila alkoholu w organizmie.

Dodatkowo policjanci ustalili, że 62-latek ma aktualnie prowadzone dwa postępowania karne za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i w związku z tym już wcześniej zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Ponadto osobowy renault, którym uciekał, nie miał aktualnych badań technicznych i ważnego ubezpieczenia.

Mężczyzna usłyszał już zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, do którego się przyznał. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat więzienia. Osobno będzie również tłumaczył się z popełnionych wykroczeń.

(KWP w Opolu/js)