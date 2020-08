Policjanci zabezpieczyli ponad 11 kg narkotyków Data publikacji 24.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 11 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających zabezpieczyli kryminalni ze Starogardu Gdańskiego. Funkcjonariusze zatrzymali także trzech mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Dwóch podejrzanych wpadło na gorącym uczynku, gdy przewozili w torbach zakazane w Polsce środki. Trzeci z mężczyzn został zatrzymany podczas przeszukania mieszkania. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Kryminalni ze Starogardu Gdańskiego wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 34 do 41 lat, którzy posiadali łącznie około 11 kilogramów środków odurzających, w tym ponad 3,5 kilograma amfetaminy oraz blisko 8 kilogramów marihuany.

Do zatrzymań doszło w sobotnie popołudnie, 22.08.2020 r., w jednej z miejscowości na terenie powiatu Wejherowskiego. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn wpadło na gorącym uczynku, gdy przewozili środki odurzające. Miały one trafić do dziupli narkotykowej, która mieściła się jednym z budynków wielorodzinnych. Trzeci z podejrzanych został zatrzymany w czasie przeszukania mieszkania, do którego były przerzucane środki odurzające. Podczas prowadzonych czynności procesowych, policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu próżniowo pakowane worki z suszem roślinnym oraz dwie precyzyjne wagi elektroniczne. Narkotyki ukryte były w walizce przy łóżku oraz w lodówce.

Funkcjonariusze sporządzili dokumentację procesową z przeprowadzonych czynności, a podejrzani zostali przekonwojowany do starogardzkiej komendy. Wczoraj, 23.08.2020 r., śledczy przedstawili im zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Za popełnienie tego przestępstwa Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci wystąpili również do sądu za pośrednictwem prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanych mężczyzn tymczasowego aresztu.

(KWP w Gdańsku/js)