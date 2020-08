Ostanie dni wakacji na śląskich drogach bardzo tragiczne... Data publikacji 24.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W czasie minionego weekendu na drogach aglomeracji śląskiej zginęło 11 osób. W jednym zdarzeniu, do którego doszło w powiecie gliwickim, po zderzeniu busa z autobusem zginęło 9 osób, a 7 doznało poważnych obrażeń ciała. Według wstępnych ustaleń, do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowo wykonanego manewru wyprzedzania przez jednego z uczestników ruchu. Skutki takiego zachowania, okazały się tragiczne...

Nie milkną echa tragicznego sobotniego wypadku w Gliwicach, gdzie 9 osób zginęło, a kilka zostało rannych. Jedną z hipotez, jaka brana jest pod uwagę w ocenie przyczyn tego wypadku, jest nieprawidłowy manewr wyprzedzania wykonany przez jednego z uczestników ruchu drogowego, który w następstwie doprowadził do zderzenia busa z autobusem.

Wyprzedzanie to w ocenie kierowców bardzo prosty i nieskomplikowany manewr, jednak eksperci zajmujący się bezpieczeństwem na drogach przedstawiają sprawę inaczej – jest to najniebezpieczniejszy z manewrów w ruchu drogowym. Podczas wyprzedzania na drodze dwukierunkowej jednojezdniowej, musimy zjechać na pas ruchu przeznaczony do przeciwnego kierunku jazdy, czyli „jedziemy pod prąd” i tu musimy MIERZYĆ SIŁY NA ZAMIARY! Oznacza to, że musimy upewnić się o możliwości wykonania takiego manewru, zatem koniecznie sprawdzić, czy jest odpowiednia widoczność, dostatecznie dużo miejsca do wyprzedzania, ocenić odległość pojazdów jadących z przeciwnego kierunku, ich prędkość (szybkość zbliżania się), możliwości dynamiczne pojazdu, którym wyprzedzamy i oczywiście zawczasu sygnalizować swoje manewry i zachowanie.

Apelujemy do uczestników ruchu drogowego by nasze zachowania na drodze były przemyślane i nie wywoływały konieczności podejmowania manewrów obronnych, które niejednokrotnie są bardzo ryzykowne i mogą prowadzić do tragedii.

Rajdowiec Kajetan Kajetanowicz nagrał dla śląskiej Policji film, w którym w kilku zdaniach przekazuje, na jakie elementy kierowca musi zwrócić uwagę, chcąc wyprzedzić inny pojazd.