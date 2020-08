Odszedł na wieczną wartę Data publikacji 25.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj pożegnaliśmy naszego kolegę st. sierż. Marcina Szpyruka, który będąc z rodziną na urlopie, poświęcił własne życie ratując drugie. Podczas uroczystej ceremonii pogrzebowej zmarłego policjanta pożegnała rodzina, przyjaciele, a także policjanci. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Szymański złożył rodzinie i bliskim wyrazy współczucia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński uhonorował pośmiertnie Marcina Szpyruka złotą odznaką „Zasłużony Policjant”.

Dzisiaj, 25 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 mszą żałobną w kościele pw. Św. Jana Pawła II w Siedlcach rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego policjanta – starszego sierżanta Marcina Szpyruka, który ratując życie 12-latki, do końca wypełnił rotę policyjnego ślubowania. Jego postawa zasługuje na najwyższe uznanie.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się zgodnie z policyjnym ceremoniałem przy udziale Kompanii Reprezentacyjnej Policji. Swoją obecnością w tej ostatniej drodze pożegnania bohaterskiego policjanta zaszczycili: podsekretarz stanu w MSWiA Błażej Poboży, wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Tomasz Szymański, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji insp. Marek Chodakowski, Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski, ks. ppłk Piotr Gibasiewicz, a także przyjaciele i współpracownicy.

W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, którymi starszy sierżant Marcin Szpyruk przyczynił się swoją bohaterską postawą, godną policjanta Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył pośmiertnie bohaterskiego funkcjonariusza złotą odznaką „Zasłużony Policjant”. Decyzję tę odczytał st. asp. Marcin Zagórski.

Podsekretarz Stanu w MSWiA Błażej Poboży odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego: "(...) śmierć starszego sierżanta Marcina Szpyruka to ogromna strata dla nas wszystkich. Odszedł od nas wspaniały młody i ambitny policjant. Przez 6 lat mogliśmy liczyć na jego profesjonalizm i oddanie w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza. (...) Życie i służba st. sierż. Marcina Szpyruka zakończyły się zdecydowanie zbyt wcześnie. Ratując życie tonącego dziecka, poświęcił własne, nie wahał się, udzielając pomocy. W poczuciu odpowiedzialności i służby gotowy był zrobić wszystko, by ocalić dziecko. To bohaterstwo najwyższej próby, świadectwo najpełniejszej służby dla innych. Na zawsze zapamiętamy ten heroiczny czyn. Cześć Jego pamięci".

W imieniu Komendanta Głównego Policji słowa pożegnania skierował jego zastępca nadinsp. Tomasz Szymański: - Gdy stajemy w obliczu śmierci osoby nam bliskiej, ogarnia nas uczucie żalu i smutku. Śmierć napełnia nas lękiem, tym bardziej nagła i niespodziewana, zwłaszcza człowieka, przed którym stało całe życie rodzinne oraz kariera zawodowa w Policji. Niełatwo jest pogodzić się z odejściem osoby, którą ceniliśmy, szanowaliśmy, kochaliśmy i potrzebowaliśmy. Dla pogrążonej w smutku rodziny, przyjaciół, ale i naszego policyjnego środowiska to wielka strata. (…) Marcinie zostaniesz na zawsze we wspomnieniach bliskich Ci osób. Wszyscy będą pamiętać Twoją chęć pomocy innym ludziom, Twoją pasję działania oraz zaangażowanie w sprawy policyjne.

Zmarłego policjanta wspominał również Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski: - bycie policjantem to nie tylko profesjonalne wykonywanie obowiązków, nie tylko znajomość przepisów prawa, ale też wartości, które nosimy w sercu - wartości, które są dla nas ważne. Dokładnie miesiąc temu było nasze święto, obchodziliśmy je w roku niezwykle trudnym, pełnym wyzwań. Dziękowałem policjantom za odpowiedzialność, troskę o mieszkańców, za godną postawę. Wyraziłem dumę i powiedziałem, że nie wiemy jakie wyzwania są jeszcze przed nami, ale na pewno im podołamy. Dzisiaj mamy kolejne wyzwanie. Jesteśmy tutaj, bo Marcin te wartości miał w sercu. To nie były puste słowa zapisane w ustawie, ale rota przysięgi: służyć narodowi, dbać o bezpieczeństwo państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia. Wypełnił tę rotę do końca. Kierując się tymi wartościami, ruszył na ratunek i uratował ludzkie istnienie, oddając wartość najwyższą, jaką jest własne życie. Dzisiaj wszyscy tutaj zebrani stoimy przy trumnie bohatera. Jest też druga strona tego czynu, to jest wielka tragedia. (…) Jest bohaterem, ale nie możemy go uścisnąć, poklepać po plecach. Jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to być tutaj, stanąć przy trumnie i w ten sposób okazać mu szacunek. To jest tragedia nie tylko dla rodziny, ale też dla nas wszystkich, bo On był częścią naszej policyjnej rodziny. (…) Wszystkie emocje, które są w nas, możemy zamienić na pamięć o Marcinie. Chwała i cześć starszy sierżancie Szpyruk!

W imieniu biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka wyrazy głębokiego współczucia przekazał rodzinie zmarłego funkcjonariusza ks. ppłk Piotr Gibasiewicz: wszyscy jesteśmy pod wrażeniem bohaterskiego czynu śp. Marcina. Ratując życie dziecka, utracił swoje własne życie. W pełnionej służbie funkcjonariusza Policji naśladował Chrystusa, który powiedział: „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”.

Po mszy świętej uroczysty kondukt żałobny przejechał na cmentarz Janowski w Siedlcach. Przed złożeniem trumny w grobie policjanci z asysty honorowej złożyli flagę państwową i przekazali ją Zastępcy Komendanta Głównego Policji. Generał wręczył flagę rodzinie Marcina Szpyruka. Po salwie honorowej uczestnicy uroczystości złożyli wieńce oraz wiązanki. W czasie składania kwiatów werblista z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji wykonał „Tremolo”. Po odegraniu przez sygnalistę melodii „Śpij kolego” w imieniu Komendanta Stołecznego Policji jego zastępca insp. Marek Chodakowski wraz z Komendantem Powiatowym Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomirem Rogowskim przekazali rodzinie zmarłego mi.in. czapkę gabardynową.

***

Starszy sierżant Marcin Szpyruk miał 32 lata. Służbę w Policji rozpoczął 6 lat temu w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, a od 2018 roku kontynuował ją w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Wydziału Prewencji KPP w Mińsku Mazowieckim w garnizonie stołecznym. Pracował na pierwszej linii i nigdy nie bał się podejmować trudnych interwencji. Już od początku dał się poznać jako wspaniały kolega, zawsze pomocny i uczynny. Dzielnie znosił trudy policyjnej służby.

Marcin na pewno będzie zapamiętany jako wzorowy policjant, taki z powołania. Był oddany służbie, w której odnosił sukcesy. Swoim zaangażowaniem i profesjonalizmem zyskał uznanie w oczach przełożonych. Był wielokrotnie nagradzany przez Komendanta Stołecznego Policji i Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim. Służba w Policji od zawsze była jego marzeniem. Spełniał się zawodowo i jak mówią o nim koledzy, zawsze można było na niego liczyć, a jeżeli coś się działo, to ani chwili się nie zastanawiał. I tak było 20 sierpnia br. Podczas urlopu nad morzem, który spędzał ze swoją rodziną, zauważył tonącą 12-latkę. Marcin od razu ruszył z pomocą. Ocalił życie dziecka, ale niestety stracił własne.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Tomasz Szymański w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich pracowników i policjantów złożył rodzinie i bliskim wyrazy współczucia. Kondolencje rodzinie oraz najbliższym, złożył Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej, a także Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim inspektor Sławomir Rogowski.

Wyrazy najgłębszego współczucia składają pogrążonej w żałobie rodzinie, bliskim oraz znajomym, koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

„Jesteśmy dumni, że mogliśmy służyć z Tobą i wspólnie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Twoją bohaterską postawę zapamiętamy na zawsze”.

Cześć Twojej Pamięci!



(KGP / zdjęcia: Marek Szałajski)