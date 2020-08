Kolejny tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym – policjanci apelują o respektowanie przepisów i zachowanie szczególnej ostrożności na drodze Data publikacji 25.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony weekend doszło do tragicznego w skutkach wypadku na przejeździe kolejowym w jednej z podwrocławskich miejscowości, w wyniku którego 61-letni kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć. Niestety do tego typu zdarzeń drogowych wciąż dochodzi, pomimo licznych akcji i kampanii społecznych apelujących o zachowanie szczególnej ostrożności w tych niezwykle niebezpiecznych miejscach. Dzisiaj policjanci z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej i wrocławskiej komendy miejskiej po raz kolejny pojawili się w okolicach przejazdów kolejowych, aby sprawdzić, jak kierowcy stosują się do znajdujących się tam znaków i sygnałów drogowych. W działaniach funkcjonariuszy wspierało Mobilne Centrum Monitoringu.

Przejazdy kolejowe stanowią niezwykle istotny obszar działań dla dolnośląskich policjantów, ponieważ funkcjonariusze doskonale wiedzą, że każde naruszenie obowiązujących przepisów w tych miejscach może prowadzić do zdarzeń drogowych, które są często tragiczne w skutkach. Mundurowi systematycznie prowadzą akcje ukierunkowane na przeciwdziałanie łamaniu prawa w obrębie przejazdów kolejowych.

Dzisiaj funkcjonariusze z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej i wrocławskiej komendy miejskiej pojawili się m.in. w miejscowości Pasikurowice pod Wrocławiem, gdzie w miniony weekend doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pojazdu osobowego i szynobusa, w którym zginął 61-letni mężczyzna. W działaniach mundurowi wykorzystali Mobilne Centrum Monitoringu - specjalistyczny wóz obserwacyjny z systemem kamer, który obecnie wspiera policjantów ruchu drogowego na Dolnym Śląsku w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Czujnym okiem kamery funkcjonariusze sprawdzali, jak kierowcy stosują się do znajdujących się na przejazdach kolejowych znaków i sygnałów drogowych. Niestety wystarczyło kilkadziesiąt minut, aby zarejestrować na nagraniu kierujących ignorujących znak STOP, którzy bez obowiązkowego zatrzymania pojazdu przejeżdżali przez torowisko. Każdego z nich czekało następnie spotkanie z policjantami drogówki, którzy wyciągali konsekwencje za tak skrajnie ryzykowne zachowanie na drodze.

Musimy pamiętać o tym, że kierując pojazdem, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale również za naszych pasażerów, którymi są często nasi najbliżsi. Dbamy o nich na co dzień, troszczymy się każdego dnia o ich bezpieczeństwo, dlatego niezrozumiałe są sytuacje, gdy łamiąc przepisy ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych – ryzykujemy ich życiem i zdrowiem. Każdy z nas powinien mieć świadomość, że tak naprawdę, ignorując zasady bezpieczeństwa w miejscach krzyżowania się dróg z torami kolejowymi, igra ze śmiercią.

Ktokolwiek będzie na przejeździe kolejowym ryzykował życiem własnym oraz współpasażerów, musi liczyć się ze stanowczą reakcją ze strony funkcjonariuszy, którzy będą wykorzystywać wszelkie przewidziane prawem środki, aby dyscyplinować kierowców lekceważących znaki i sygnały drogowe.

Policyjne działania w obrębie przejazdów kolejowych, również z wykorzystaniem Mobilnego Centrum Monitoringu, będą nadal kontynuowane, aby każdy, kto na drodze swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu, miał świadomość nieuchronności kary za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Zespół Prasowy KWP

we Wrocławiu