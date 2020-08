Zlikwidowana fabryka papierosów w Niemczech Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Służba Celna Republiki Federalnej Niemiec, we współpracy z CBŚP, za pośrednictwem Europolu, zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii. Zatrzymano 12 osób i przejęto ok. 11 mln szt. papierosów, 6 ton tytoniu, specjalistyczne maszyny służące do produkcji i pakowania papierosów, a także suszenia tytoniu. Szacunkowa wartość przejętych wyrobów tytoniowych to 3,8 mln euro.

Funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie Niemiec może działać nielegalna fabryka papierosów. Za pośrednictwem Europolu nawiązano współpracę z funkcjonariuszami Biura Kontroli Celnej w Essen Służby Celnej Republiki Federalnej Niemiec. Policjanci CBŚP przekazali niemieckim funkcjonariuszom informację dotyczącą lokalizacji fabryki, którą funkcjonariusze Służby Celnej Republiki Federalnej Niemiec zlikwidowali w Nadrenii Północnej-Westfalii.

W wyniku działań niemieccy funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym 6 Polaków oraz 6 obywateli Ukrainy. W trakcie przeszukania zabezpieczono 11 milionów szt. papierosów, 6 ton tytoniu, ogromne ilości komponentów niezbędnych do produkcji papierosów. Przejęto także specjalistyczną wysokowydajną maszynę służącą do produkcji papierosów, jak również 2 urządzenia pakujące papierosy, 2 maszyny do suszenia tytoniu, sprężarki i agregaty prądotwórcze. Funkcjonariusze zabezpieczyli także wózek widłowy, ciągnik siodłowy z naczepą oraz 2 samochody.

Strona niemiecka wyliczyła szacunkową wartość uszczupleń należnych podatków na kwotę ok. 2,4 mln euro. Natomiast czarnorynkowa wartość zabezpieczonych papierosów to ponad 3,8 mln euro. Z ustaleń śledczych wynika, że przejęte papierosy najprawdopodobniej miały zostać przemycone do Wielkiej Brytanii, gdzie miały trafić na czarny rynek.

Warto zobaczyć także komunikat dotyczący tej sprawy na stronie internetowej Służby Celnej Republiki Federalnej Niemiec: Illegale Zigarettenfabrik ausgehoben.

Zespół Prasowy CBŚP

Zdjęcia i film: Służba Celna Republiki Federalnej Niemiec