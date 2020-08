Ukradł elektronarzędzia warte prawie 100 tys. złotych Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z VIII Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 28-letniego recydywistę, który włamywał się do kontenerów na budowach. Wartość skradzionych przez mężczyznę elektronarzędzi oszacowano na blisko 100.000 złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Ponieważ działał w warunkach tzw. recydywy, grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia.

Do VIII Komisariatu Policji w Łodzi przyszedł mężczyzna, który oświadczył, że 31 lipca 2020 roku na terenie budowy przy ulicy Gojawiczyńskiej doszło do włamania do dwóch kontenerów. Ktoś wyłamał kraty zabezpieczające, kłódki i zamki drzwi. Z wnętrza kontenera magazynowego skradziono markowe elektronarzędzia warte około 100.000 złotych. Sprawca wyłamał również żaluzję w kolejnym, tym razem biurowym kontenerze, lecz nie dostał się do środka. Po kilku dniach zgłaszający przyniósł numery seryjne utraconych w wyniku przestępstwa przedmiotów. Po zarejestrowaniu ich w policyjnych systemach okazało się, że jedna ze skradzionych wkrętarek znalazła się w samochodzie sprawcy kradzieży roweru ujętego na innym komisariacie. Stróże prawa, mając konkretny punkt zaczepienia, przeanalizowali zebrane dowody. 19 sierpnia 2020 roku wpadli na trop znanego z przestępczej działalności 28-latka. Podczas zatrzymania wytypowanego mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli w jego mieszkaniu skradzione z terenu budowy fanty. Policjanci trafnie wytypowali również jedno z miejsc, w którym przechowywano skradzione przedmioty. 28-letni łodzianin usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. W związku z tym, że działał w warunkach tzw. recydywy, grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa, dalsze czynności prowadzą śledczy z VIII Komisariatu Policji w Łodzi.

(KWP w Łodzi / kp)