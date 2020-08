Flash mob z policyjną orkiestrą Data publikacji 28.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Takiego występu nikt ze spacerowiczów i turystów zwiedzających Łazienki Królewskie w Warszawie się nie spodziewał. W niedzielne popołudnie Wydział Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP wraz z Warszawską Szkołą Filmową zorganizowali z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Policji spontaniczne wydarzenie, określane zazwyczaj przez społeczność internetową jako tzw. flash mob. W przepięknym otoczeniu ogrodu przed Starą Oranżerią policyjni muzycy stworzyli dla zaskoczonej publiczności kilkuminutową aranżację słynnego Boléro Ravela.

Miejsce występu nie zostało wybrane przypadkowo. Dzięki przychylności dyrekcji Łazienek Królewskich w Warszawie Orkiestra Reprezentacyjna Policji przygotowała flash moba w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy, chętnie odwiedzanym nie tylko przez warszawiaków, ale i turystów. W przedsięwzięciu zorganizowanym w ogrodzie przed Starą Oranżerią wzięło udział 40 muzyków, a całość rejestrowały kamery Warszawskiej Szkoły Filmowej w Warszawie, Biura Komunikacji Społecznej KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie zabrakło też ujęć z policyjnego drona.

Zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i turyści, których w niedzielne, wakacyjne popołudnie nie brakowało w parku, mogli podziwiać piękne wykonanie Boléro Ravela w kilkuminutowej aranżacji stworzonej przez muzyków w policyjnych mundurach w przepięknym otoczeniu Łazienek Królewskich. I choć upał dawał się wszystkim we znaki, kolejne dźwięki werbla przyciągały uwagę niczego nie spodziewających się spacerowiczów. Całe rodziny z dziećmi z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwały się występom orkiestry. Jedni nie bacząc na skwar dzielnie rejestrowali wydarzenie na swoich smarfonach, inni obserwowali plan w cieniu drzew, na murku otaczającym ogród przed Starą Oranżerią.

Słynne Boléro Maurice’a Ravela to doskonale znany na świecie utwór orkiestrowy, nieraz wykorzystywany jako ścieżka dźwiękowa do filmów czy musicali. Fani łyżwiarstwa figurowego zapamiętali pewnie niesamowite wykonanie tańca dowolnego do skróconej wersji utworu przez parę taneczną, kilkakrotnych mistrzów świata Jayne Torvill i Christophera Deana podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Sarajewie.

Od lat utwór ten znajduje się również w repertuarze policyjnej orkiestry. Zachęcamy więc do obejrzenia filmu, rejestrującego ten niezwykły spektakl muzyczny w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Flet, klarnety, klarnet basowy, saksofony: altowe, tenorowe i barytonowy, waltornie, trąbki, kornety, puzony, sakshorny, tuby, suzafony, gitara basowa, instrumenty perkusyjne: werbel, talerze, bęben i kotły – to był prawdziwy pokaz brzmienia instrumentów i talentu policyjnych muzyków.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji

Orkiestra Reprezentacyjna Policji w Warszawie jest jedną z trzech orkiestr policyjnej formacji w kraju (pozostałe w Katowicach i Wrocławiu). Bez udziału muzyków trudno dziś sobie wyobrazić jakąkolwiek ważną uroczystość w Policji. To oni zapewniają oprawę muzyczną corocznych, centralnych obchodów Święta Policji, rocznicowych wydarzeń czy pogrzebów poległych na służbie funkcjonariuszy.

Orkiestra Reprezentacyjna Policji powstała 52 lata temu. Do czerwca 2014 r. funkcjonowała w ramach Komendy Stołecznej Policji, dziś podlega Wydziałowi Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji. W przeszłości orkiestrą kierowali: Lech Pol, Czesław Kwieciński, Marian Olejniczak, Jerzy Walendzik, a od 15 lat kapelmistrzem jest niezmiennie mł. insp. Janusz Trzepizur. Funkcję tamburmajora pełni z kolei kom. Jakub Pietrucha. W swoim bogatym repertuarze orkiestra ma utwory marszowe, patriotyczne, religijne, pogrzebowe, popularne przeboje i standardy jazzowe oraz dzieła klasyczne. Ich występy zawsze cieszą się ogromną popularnością, zarówno w kraju, jak i podczas międzynarodowych występów. Na swoim koncie mają też płytę, wydaną z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Tekst: podinsp. Anna Kędzierzawska

Film: Warszawska Szkoła Filmowa przy współpracy operatorów z Biura Komunikacji Społecznej KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji