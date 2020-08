Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę z „dożywotnim zakazem” Data publikacji 26.08.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 2 promile alkoholu miał w organizmie 35-latek przemierzający ulice Oławy samochodem osobowym. Mężczyzna został zatrzymany przez policjanta, który ruszył swoim autem za nietrzeźwym kierowcą, zatrzymał go i odebrał mu kluczyki, uniemożliwiając dalszą podróż w takim stanie. 35-latkiem zajął się wezwany przez funkcjonariusza patrol policji. Okazało się, że mężczyzna posiada dożywotni sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Za jego złamanie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Policjant Wydziału Prewencji oławskiej komendy będący po służbie, na jednej ze stacji paliw płacił za zatankowane paliwo. W pewnym momencie poczuł bardzo silną woń alkoholu od jednego z klientów wychodzących ze stacji, który wsiadł na miejsce kierowcy w zaparkowanym samochodzie. Mężczyzna gwałtownie odjechał w kierunku centrum miasta. Funkcjonariusz, widząc co się dzieje, bez chwili wahania wsiadł w swoje auto i pojechał za nietrzeźwym kierowcą. O zaistniałej sytuacji powiadomił telefonicznie dyżurnego, informując go jednocześnie o kierunku przemieszczania się samochodu. Kierowca podejrzewany o jazdę w stanie nietrzeźwości jechał w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego: raz zwalniał, następnie gwałtownie przyspieszał, niekontrolowanie włączał kierunkowskazy, nie wykonując sygnalizowanych manewrów, co tylko utwierdziło funkcjonariusza w przekonaniu, że może być nietrzeźwy. Prawdopodobnie mężczyzna zorientował się, że jest „pilotowany”, ponieważ próbował pospiesznie zaparkować w podwórku w centrum miasta. Policjant zajechał mężczyźnie drogę, uniemożliwiając ucieczkę. Następnie podjął interwencję, okazując mu legitymację służbową. Funkcjonariusz zabrał 35-latkowi kluczyki od jego auta, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Po przyjeździe mundurowych policjant przekazał im zatrzymanego.

Po zbadaniu alkomatem okazało się, że 35-letni mieszkaniec gminy Jelcz-Laskowice miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Ponadto w wyniku sprawdzeń mężczyzny w systemach policyjnych ujawniono, że posiada on już dożywotni, sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Za jego złamanie grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)